Elképesztő számok a pedagógusbérekről - simán rendezetné a helyzetet a kormány, ha akarná?

A magyar oktatás helyzete romló/stagnáló az utóbbi évtizedben (ezt a Pisa tesztek és a kompetencia mérések is jelzik), amelyhez hozzájárul a pedagógusok szakmai erkölcsi és anyagi megbecsültségének drasztikus csökkenése is. Ennek következménye, hogy kevesen akarnak tanárok, tanítók lenni, illetve, hogy a már kiképzett pedagógusok között is sok a pályát elhagyó.

Elképesztő lemaradásban a pedagógusbérek

Az okok szerteágazók, a GKI Gazdaságkutató friss elemzése csak a gazdasági természetűeket vizsgálja. A 2000-es évek eleje óta az óvodai, valamint az alap-és középfokú oktatásra fordított nominális kiadások (hasonlóan az összes oktatási kiadáshoz) becslésük szerint 2,3-szeresére nőttek ugyan 2001-2020 között, azonban a kiadások reálértéke csak 15,4 százalékkal nőtt. Mindez oda vezetetett, hogy a vizsgált kör részesedése a GDP-ből 3,5 százalékról 2,6 százalékra esett vissza (a teljes oktatási kiadás esetében 5 százalékról 3,8 százalékra.

Az óvodai nevelési, valamint az alap- és középfokú oktatási kiadások nominális és reálértéke, valamint ennek aránya a GDP-hez, 2001-2020 (milliárd Ft, %) Forrás: KSH adatok alapján GKI Zrt. becslés Az óvodai nevelési, valamint az alap- és középfokú oktatási kiadások nominális és reálértéke, valamint ennek aránya a GDP-hez, 2001-2020 (milliárd Ft, %) Forrás: KSH adatok alapján GKI Zrt. becslés

Mivel az oktatási kiadásokon belül meghatározó a pedagógusok bére, ezért a GDP részarány csökkenésének oka, hogy a pedagógusbérek nem tartottak lépést a GDP növekedési ütemével sem. Ennek következménye, hogy a többi foglalkozáshoz képest jelentős kereseti hátrány alakult ki. Ez különösen szembetűnő a fegyveres testületek diplomásaihoz képest, ahol 1,8-2,1-szeres a többlet, de a (sok érettségizettet is foglalkoztató) rendőrségi átlag is 22-42 százalékkal magasabb, mint az alap- és középfokú oktatásban foglakoztatott diplomások keresete. Ráadásul a különbség nő az életkor szerint (a 30 év alatti rendőrök keresete 24-43 százalékkal haladja meg a pedagógusukét, ami 50 év felett 45-66 százalékra nő). Csak érdekességként említjük meg, hogy a pedagógusbérekről döntő törvényhozó, miniszter vagy államtitkár keresete 2021-ben (tehát a nagy emelés előtt) 3,5-4-szerese volt a szintén diplomás pedagógusokénak.

Egyes foglalkozások havi átlagkeresete 2021-ben (ezer Ft). Forrás: KSH Egyes foglalkozások havi átlagkeresete 2021-ben (ezer Ft). Forrás: KSH

Degradáló a diplomás bérek 80 százalékát megcélozni, de még az sem lesz meg

Az EU nyomására a kormány is belátta, hogy a keresetek ilyen alacsony szintje az állami oktatás ellehetetlenülését okozza (a minapi hír szerint legalább 8-16 ezer pedagógus hiányzik a közoktatásból). A javalat szerint a 2025-ig terjedő időszakban 77 százalékkal emelik a pedagógusok keresetét, amely a kormányzati várakozások szerint akkorra a diplomás átlagbér 80 százalékát fogja elérni. (Ez utóbbi önmagában is leértékeli a pedagógus hivatást, hiszen ugyanannyi idejű tanulást 20 százalékkal kevesebbre értékeli - hívja fel a figyelmet a GKI). További probléma, hogy a jellemzően egyetemi diplomás tanári fizetést nem az egyetemi diplomás átlaghoz kívánja felzárkóztatni (A főiskolai és az egyetemi diplomás kereset között 43 százalékos különbség van a KSH adatai szerint.)

Ha a tervezett (kormányzati) értékkel számolunk, illetve figyelembe vesszük, hogy közben az egyéb diplomások bére is emelkedik, akkor a GKI becslése szerint a tanárok bére az egyetemi diplomás bér 74 százalékát, a tanítóké pedig a főiskolai végzettségűek 61 százalékát (a jelenlegi 54, illetve 45 százalékhoz képest) fogja elérni 2025-ben. Ennek oka, hogy a várható magas infláció miatt a diplomás bérek a GKI várakozásai szerint közel 31 százalékkal fognak emelkedni 2022-höz képest.

A tanítók és a tanárok átlagkeresete a főiskolai/egyetemi végzettségűek átlagkeresetéhez képest, 2019-2025 (2022-től a tervbe vett béremelések alapján). Forrás: KSH adatok, illetve KSH adatok alapján GKI Zrt. becslés A tanítók és a tanárok átlagkeresete a főiskolai/egyetemi végzettségűek átlagkeresetéhez képest, 2019-2025 (2022-től a tervbe vett béremelések alapján). Forrás: KSH adatok, illetve KSH adatok alapján GKI Zrt. becslés

Mennyibe kerülne a tisztességes béremelés?