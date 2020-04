Eltörölhetik a szombati bolti korlátozást, hét közben csak két órát kapnak az idősek

A Magyar Nemzet arról ír: a piaci tapasztalatok szerint a reggeli idősávban, nyitástól 9 óráig az elmúlt hetekben nagyon megnőtt az élelmiszerüzletek forgalma, és nem egy helyen sorállás alakul ki, miközben a 65 év felettieknek fenntartott 3 órás idősávban – amikor egyébként továbbra is jelentős lenne az értékesítés, főként a hét vége felé – visszaesik, majd 12 óra után pedig újra megnő a forgalom.

A lap úgy tudja: nemzetközi mintára a jövőben két órára változhat a 65 év felettiek által a bolti vásárlásra kizárólagosan fordítható idő délelőttönként, ami ráadásul szombatonként teljesen megszűnhet. Ez nem azt jelentené, hogy szombaton az idősek nem vásárolhatnának, csak nem lenne külön nekik dedikált idősáv.

Katonai rendészek járőröznek a Bosnyák téri piacon. Fotó: MTI/Balogh Zoltán Katonai rendészek járőröznek a Bosnyák téri piacon. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A lap szerint a nyugdíjasoknak segítő önkormányzati bevásárlási szolgáltatások, a családtagok, szomszédok közreműködése, illetve a folyamatosan elérhető mozgó árusítás lehetővé teszi, hogy ők se maradjanak ellátatlanul hétfőig. Az enyhítést azért is fontolóra veheti a kormány, mert a kereskedők is jól alkalmazkodtak és a vásárlók is elsajátították az elmúlt időben az otthonmaradással járó felelős társadalmi hozzáállást.

A Privátbankár.hu legutóbbi Árkosár-felmérése egyébként ezt alátámasztja: veszélyhelyzetből ötösre vizsgáznak a hipermarketek mind a tájékoztatást, mind a betegség terjedésének megelőzését illető intézkedések terén. A bolti korlátozás enyhítését az is segítheti Budapesten, hogy hétfőtől, április 27-től a BKK járatain, az üzletekben, boltokban, piacokon, taxikban is kötelező lesz az arc eltakarása.