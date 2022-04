Építőipar: erős a lendület, bár komoly az alapanyaghiány

Még a gyereket nevelők bérét sem tudta felzárkóztatni az Orbán-kormány

A legfrissebb statisztikák alapján mit sem ér a bérrobbanás és a bérfelzárkóztatás, még 2010-ben is jobban állt a rangsorban Magyarország, mint most. És ez az állítás még az adókedvezmények fókuszába helyezett gyereket nevelőkre is igaz. Az ok: a kormány gyakran forintgyengítőnek tartott politikája.