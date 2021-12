Ez lehet a hónap legjobb híre: nem okoz akkora bajt az omikron?

A brit hatóságok közlése szerint az utóbbi 24 órában 122 186 új fertőzöttet azonosítottak, ami 2 ezerrel több a csütörtöki adatnál. Franciaországban pedig egy nap alatt 94 124 új esetet regisztráltak az MTI friss tudósítása szerint.

Az Egyesült Királyságban napok óta meredeken emelkedik a járványgörbe, ugyanakkor a súlyos megbetegedések és halálesetek növekménye kevésbé drámaian alakul. A brit kormány egészségügyi biztonsági hivatala (UK Health Security Agency, UKHSA) csütörtökön számolt be arról, hogy a vizsgálati eredményei szerint a koronavírus omikron variánsa 50-70 százalékkal kisebb eséllyel okoz kórházi kezelést igénylő súlyos megbetegedést, mint a korábban dominánssá vált delta változat. A hivatal mindazonáltal óva intett az elhamarkodott következtetésektől, tekintettel a hiányos adatállományra.

Reményt keltő grafikonok: jobban fertőz, de kevésbé súlyos?

Az alábbi 4 grafikonon az egyesült királyságbeli eseteket szűrtük ki az Our World in Data szolgáltatása segítségével. Az elsőn jól látszik, hogy az omikron variáns miatt csúcsra emelkedett az országban az 1 millió főre eső új fertőzés; a második grafikonon viszont látszik, hogy ezt a kiugrást a kórházi ápolásra szorulók száma nem követi. A bal alsó grafikonon az egymillió főre eső intenzív osztályon ápoltak száma látható - ebben a jó átoltottsági adatokkal rendelkező briteknél nincsen emelkedés. Ez igaz a jobb alsó sarokban látható, egymillió főre eső új halálozások számára is.

Jenny Harries, az UKHSA vezetője pénteken a BBC közszolgálati televíziónak nyilatkozva azt mondta, az előzetes adatok "némi reménysugárt jelentenek karácsonyra", de még korai lenne lefújni a komoly fenyegetés miatti figyelmeztetéseket.

A napokben tették közzé azt a tanulmányt is, ami alátámasztja a fenti adatokat: