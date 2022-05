Ezzel a számítással soha nem voltunk világelsők a Covid-halálozásban

Érdekes módon, - amit a koronavírus-járvány alatt annyira hiányoltunk -, mintha egyre több magyar Covid-tanulmány látna napvilágot. Nemrégiben a Magyar Tudományos Akadémia honlapjára került fel jópár kutatás, e tanulmány pedig a magyarországi többlethalálozásokat veszi górcső alá. Érdekes módon a szerzők között találjuk például Kásler Miklós lassan leköszönő EMMI-minisztert is, aki épp az igen magas Covid-halálozások miatt kapott sok kritikát. Hiszen a harmadik hullám idején, 2021 tavaszán hetekig vezettük az úgynevezett halállistát, aminek köszönhetően Magyarországon a koronavírus miatt eddig 46 266 fő vesztette életét, ami egy kisvárosnyi ember eltűnésével egyenlő.

Mint írják: „emiatt nehéz a nemzetközi összevetés, mert könnyen téves következtetéseket lehet levonni”. Ezért szerintük a jelentett esetszámoknál megbízhatóbb, ha a Covid-járvány alatti többlethalálozásokat mérik és vetik össze.

Emlékeztetőül: Szél Bernadett több, mint egy évig várt Müller Cecília válaszára, kik kerülnek be a magyar Covid-halálozási statisztikába. Az országos tisztifőorvos szerint Magyarországon minden Coviddal összefüggésbe hozható halálesetet beszámítottak a statisztikába, ezért lettek ezek az adatok magasabbak. Szél szerint azonban ugyanígy jár el Csehország, Ausztria, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Olaszország, Spanyolország, az Egyesült Királyság, Dánia, Hollandia, Norvégia és Izland is, ezért az időnként világrekorder halálozási adatsorunk nem magyarázható azzal, hogy a legtöbb országtól eltérően vezettük volna a statisztikákat. A dolgokat még az is megkavarta, hogy Orbán Viktor és Gulyás Gergely szerint „mindenkit bekönyveltek, aki egyébként fertőzött volt, még ha nem is a Covidban halt meg, ezért nehéz összevetéseket csinálni.”