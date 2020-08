Fokozódik a vírushelyzet Budapesten? 2,5 hónapja nem történt ilyen

Az elmúlt néhány napban a lokális intézkedések látszólag meghozták az eredményt, mivel már kisebb számban azonosítanak új fertőzötteket a vidéken. A helyét a mai adatok alapján azonban Budapest veheti át. A most azonosított 32 fertőzöttnek majdnem a fele, 15 eset a fővároshoz köthető. Ennél több új fertőzöttet még a korlátozások feloldásának idején diagnosztizáltak Budapesten. Június 2-án 18-at találtak, vagyis a mai adat 2,5 hónapos (kedvezőtlen) csúcsnak felel meg. Ezzel párhuzamosan egyébként Pest megyében 3, a többi megyében pedig 14 fertőzöttet találtak.

Ahogy arról szokás szerint beszámoltunk , az elmúlt 24 órában 32 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, amivel átlépte az összesetszám az 5000 főt. A régiós számok azonban ennél kedvezőtlenebb fejleményre is rávilágítanak. Az elmúlt időszakban vidéken kezdett aggasztóan alakulni a helyzet , ám ennek hátterében családi és egyéb rendezvények álltak, tehát elég jól körülhatárolható volt a potenciális érintettek köre.

