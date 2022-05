Fontos helyről jött jelzés: 10-essel fog kezdődni az infláció!

Magyarországon sem elkerülhető, hogy kétszámjegyű tartományba emelkedjen az infláció a következő hónapokban

- állapította meg Virág Barnabás, az MNB monetáris politikáért felelős alelnöke a Portfolio.hu mai konferenciáján. Az infláció szerinte a harmadik negyedév végéig éves átlagban 9-10 százalék között alakulhat, amivel Magyarország az európai középmezőnyben lesz.

Az MNB alelnöke emlékeztetett, hogy a nominális és a reálkamatok esetében is a legmagasabb szintet tartjuk a régióban. A magyar az egyetlen jegybank Európában, amely a reálkamatokat is emelte a szigorítások tavaly júniusi megkezdése óta, miközben másutt az még csökkent is.

Az infláció leszorításának receptjeként Virág több teendőt is megfogalmazott: