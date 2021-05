Fürkészik az arcunkat, és kitalálják, mire készülünk - egyre invazívabb célokra használják a robotokat

A robot belenéz a szemünkbe, és megmondja, mit érzünk, és azt is, hogy mire készülünk. Egy közhelyes sci-fi kezdődhetne valami ilyesmi felütéssel, de mivel 2021-et írunk, ez természetesen már maga a valóság. Olyannyira az, hogy könnyen elképzelhető: az imént vázolt szituáció többünkkel már meg is esett. Mondjuk ez a robot egyelőre nem valami kifinomult, hibákat vét - amitől azonban nem lesz kevésbé félelmetes, csak máshogy kell tartanunk tőle. Persze most nem emberszabásúra megmunkált robotokra kell gondolni, hanem például webkamerákra, melyek mögött egyedi szoftver dohog.

Ahogy egyre fejlettebb a mesterséges intelligencia (innentől: MI) és a gépi tanulás, úgy fordítanak egyre komolyabb összegeket cégek százai arra, hogy finomhangolják ezeket a robotokat, melyek elemzik az arckifejezéseinket, azokból kikövetkeztetik a lelkiállapotunkat, és azt is, hogy az aktuális érzelmeinkből kiindulva mit fogunk tenni. Ilyen technológiát egy sor gigacég - például az Amazon, a Microsoft és a Google - is használ. A Disney ezzel a technológiával elemezte a közönség reakcióit többek között az Állati nagy balhé (Zootopia) című animációs filmje és a Star Wars: Az ébredő erő egyes vetítésein. A Ford, a BMW és a Kia Motors a sofőrre szegezett kamera képének alakulása alapján az autóvezetői éberséget monitorozza, a reklámiparban például a Milwall Brown alkalmazza arra, hogy szondázza a közönség reakcióit olyan ügyfeleik számára, mint a Coca-Cola vagy az Intel, és a londoni Piccadilly Circuson szintén kamerák dolgoztak korábban azon, hogy elemezzék a járókelők reakcióit a hatalmas kivetítőkön futó reklámokra. Kisebb cégek pedig például a HR-ben kísérleteznek a technológiával.

Veszélyesebb területeken is használják már egy ideje a gépi arckifejezés-elemzést: Nagy-Britanniában a Lincolnshire-i rendőrség kapott pénzügyi támogatást arra, hogy ilyen szoftverrel szűrje ki a gyanús állampolgárokat, és évek finomhangolása után élesben alkalmazzák már Kína Hszincsiang tartományában is az elnyomott ujgurok még teljeskörűbb ellenőrzésére "hogy azonnal azonosítsák a potenciális bűnelkövetőket a mentális állapotuk alapján."