Gigantikus eltérések a budapesti kőszínházaknak adott gázárajánlatokban

A gázár világpiaci változása a kulturális intézményeket sem kímélte, cikkünkben a közbeszerzési adatbázisban fellelt kőszínházak (azaz állami és/vagy önkormányzati fenntartású színházak) földgázbeszerzéseit vettük górcső alá. Bár az adatbázisban nehéz volt kutakodnunk, az elég sokszor hiányos, de sikerült néhány fővárosi intézmény beszerzését kiderítenünk úgy, hogy azok összehasonlítható adatokkal szolgáljanak.

Közös vonás, hogy a színházak a földgázt rendszeresen egy évre vásárolják, jellemzően a színházi évadhoz igazítva. Ezek legtöbb esetben adott év október 1-jén reggel 6 órától (ekkor kezdődik az úgynevezett gáznap) a következő év október 1-jén reggel 6 óráig szóló szerződések, de például a Nemzeti Színház ettől eltér, az ő szerződéseik november 1-jei fordulónappal kezdődnek.

Az alábbi grafikonon a Nemzeti Színház, a Madách Színház és a Vígszínház évadonkénti szerződött gázárait hasonlítjuk össze. Az összegek tartalmazzák az úgynevezett „molekuladíjat” (ami gyakorlatilag a tényleges gázár), valamint a rendszerhasználati díjakat is, de az általános forgalmi adót nem.

Bár feltűnő az idei év nyarán kirobbant gázválság, ami drasztikusan megdobta a színházak gázköltségét, a grafikonból az is kiolvasható, hogy már

az előző, 2021/22-es évadra is a korábbi évekhez képest két-háromszoros árat kellett fizetniük az intézményeknek.

A színházaknak már tavaly is mélyen a zsebükbe kellett nyúlniuk (Fotó: Madách Színház / Facebook) A színházaknak már tavaly is mélyen a zsebükbe kellett nyúlniuk (Fotó: Madách Színház / Facebook)

Mivel a gázár hétfőn 100 euró alá csökkent, így azt is össze tudtuk hasonlítani, a 2022/23-as évadra kiírt közbeszerzési eljárások közül a már elbíráltakkal ki járt jól, illetve ki járt rosszul. Az adatbázisban négy intézménynél találtunk olyan közbeszerzési eljárást, melynél elkészült az ajánlatok összegezése. A Budapest Bábszínház tenderére szeptember 6-áig, a Madách Színházéra szeptember 8-áig, a Vígszínházéra szeptember 12-éig, míg a Thália Színházéra október 13-áig lehetett benyújtani ajánlatokat. Az összegezésekből kiderül, mindegyik eljárásban az MVM Next adta a legkedvezőbb ajánlatot, azonban az általuk adott ajánlatok ebben az alig több, mint egy hónapos időszakban is nagy eltéréseket mutatnak.

Arról már írtunk, hogy a Madách Színház a tőzsdei árnak több mint 2,5-szereséért szerzi be a földgázt egy évre, és ez még akkor is sok, ha a megajoule-onként 62,897 forintos ajánlat tartalmazza a rendszerhasználati díjat is.

Kapcsolódó cikk A piaci ár két és félszereséért vásárol gázt a Madách Színház Még az ajánlattételi időszak végén sem volt több 220 eurónál a tőzsdei gázár, mégis több mint 550 eurós ajánlatot kaptak.

A másik három intézmény sem járt sokkal jobban. Mint az alábbi grafikon mutatja, a Vígszínház a megajoule-onként 47,677 forinttal és a Bábszínház is a megajoule-onként 58,908 forinttal az ajánlattételi határidőkor érvényes napi tőzsdei ár több mint kétszeresét fogja fizetni egy éven keresztül, de a Tháliának adott megajouleonként 27,731 forintos ajánlat is a napi árfolyam másfélszerese. (Az átváltáshoz az euró ajánlattétel napján érvényes MNB-árfolyamát használtuk, 1 megajoule pedig 3600 megawattórának felel meg.)

A grafikonon jól látszik, hogy az augusztus végi gázárcsúcs (339 euró megajoule-onként) okozta bizonytalanság magas marzsot okozott annak, aki akkor szerződött le az MVM-mel.

Egy hónappal később jóval alacsonyabb áron, és jóval alacsonyabb árréssel lehetett ugyanilyen, egyéves időszakra földgázhoz jutni.

Kíváncsian figyeljük, a Nemzeti Színház cikkünk írásakor lejáró tenderére milyen gázárajánlat érkezik. És egyelőre az is a jövő kérdése, hogy a gázárcsökkenési folyamattal a fenti konszolidálódó tendencia tovább folytatódik-e.