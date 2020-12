Gulyás Gergely: akár már december 2-án is tetőzhet a járvány

A járvány második hullámának a tetőzésére számtalan matematikai és virológiai képlet van. A konkrét, ezekért viselt “felelősséget elhárítva a legszélsőségesebb verziókat tudom elmondani: az egyik oldalon december 2-a, míg a másik a másik oldalon január vége" - idézte az ATV Gulyás Gergelyt, aki a parlament alkotmányügyi bizottságában a miniszteri meghallgatásán vett részt.

Fotó: MTI Fotó: MTI

A kormány a holnapi ülésén foglalkozik a karácsonyi járványügyi szabályokkal. Ha holnap nem tudnak döntést hozni, a következő kormányülésen, december 9-én már lesznek világos szabályok karácsonyra, attól függően, hogy a szakemberek mennyire tudják előre jelezni a járványhelyzet alakulását.

Személyes véleménye azonban az a miniszternek, hogy speciális szabályokat kellene hozni a karácsonyi időszakra, ami a találkozásokat is érintené. "Nem lesz olyan a karácsony, mint az eddigiek voltak. De a találkozásokat nyilván a családok között talán valamivel szélesebb körben is érdemes néhány napra lehetővé tenni” - jelentette ki. Ugyanakkor meg kellene fontoni a beutazási korlátok enyhítését is, hiszen sokan lehetnek olyanok külföldön, akik hazalátogatnának az ünnepekre.