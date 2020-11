Gulyás Gergely: maradnak az eddigi intézkedések és a magyar vétó is

Gulyás arról is beszélt, hogy elfogadhatatlan, hogy politikai kritériumoktól függően lehessen folyósítani uniós pénzeket. Kijelentette, hogy 4 milliárd eurót kap évente az ország, miközben 6 milliárd eurót visznek ki az országból. Egy kölcsönösen nyertes szituációról van szó.

Gulyás szólt arról is, hogy több mint 12 millió vakcinát kötöttek le, tárgyalnak Oroszországgal, Izraellel és Kínával. A harmadik fázisa az oltóanyag tesztelésének Kínában zárulhat le. Hangsúlyozta: a magyar hatósági vizsgálat mindenképpen meg fog történni, vagyis csak olyan vakcina hozható forgalomba, amit a magyar hatóságok ellenőriznek, és biztonságosnak tartanak. Ez igaz az uniós, amerikai vakcinákra is. Önkéntes és ingyenes lesz az oltóanyag beadása.

Most nem szigorít a járványügyi intézkedéseken a kormány, de jövő héten felülvizsgálják a döntéseket. Több mint 12 millió vakcinát kötöttek le.

