Hetvenezer fölé nőtt tavaly a tisztán elektromos flotta Magyarországon

A tisztán elektromos hajtású gépjárművek száma 2020 eleje óta több mint kilencszeresére nőtt Magyarországon. A zöldautózás terjedése is elősegítette, hogy a korábbi folyamatos növekedéssel szemben a közlekedés kibocsátása üvegházhatású gázokból 7 százalékos csökkenésbe fordult 2023-ban – közölte a minisztérium.

A sorozatos rekorddöntések a bejegyzés szerint jelentős részben a vállalatok e-autó beszerzéseit támogató kormányzati programnak köszönhetők. A február óta futó kiírásban már több mint 5400 személyautó, kisteherautó és kisbusz megvásárlásához kértek a cégek több mint 21 milliárd forint támogatást. A 30 milliárd forintos keretösszeg bő felét mostanra szerződésekben lekötötték, közel hatodát pedig ki is fizették a nyerteseknek.

