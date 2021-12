Hiánygazdaság és áremelkedés Amerikában

Értetlenül és hitetlenkedve állnak a vevők az amerikai autókereskedők szalonjaiban: nem csupán az új autók ára nő folyamatosan, de nincs a megszokott választék, és a népszerű típusokra heteket-hónapokat kell várni. Aki pedig használt autót venne, annak még nagyobb a megdöbbenése, ezek ára ugyanis folyamatosan felfelé araszol.

A friss statisztikai adatok szerint egy átlag használt autó ára hetente (!) 100-200 dollárral emelkedik, ami teljesen szokatlan az amerikai piacon. A pandémia hatására megindult áremelkedés úgy tűnik folyamatos: tavaly november óta 44 százalékkal nőtt a használt autók ára és a tempó csak fokozódik. Idén novemberben közel már 5 százalékkal magasabb árat láthattak a vevők az autótelepeken.

A szokatlan - ám a világ sok országában, így Magyarországon is! - jellemző áremelkedés oka a pandémia miatt leállt-lelassult autógyártás. A járvány miatt az Egyesült Államokban is szinte megbénult az autógyártás - tavaly áprilisban például 99 százalékkal zuhant be a helyi gyártás - ami azt jelentette, hogy a 2020-as évben 23 százalékkal kevesebb autó hagyta el az ottani gyártósorokat, mint 2019-ben.

... és a helyzet azóta sem javult gyökeresen. A részegység beszállítások akadoznak, a chiphiány pedig már-már tragikus. Személyautók tízezrei állnak a gyárak udvarán a mikroprocesszorokra várva. Egyes becslések szerint a chip hiány tartós marad, ennek enyhülésére egyes becslések szerint 2023-ig várni kell.