Hogy áll most Magyarország a fenntartható jövőért folytatott harcban?

A 2030-ig vállalt fenntartható fejlődési célok közt több szociális, gazdasági és cégvilágot is érintő célnak kell teljesülnie. Megnéztük, hogy áll Magyarország a célok teljesítésében az Eurostat által frissen közzétett adatok segítségével.

Sosem volt kérdés, hogy a 2015-ben kitűzött SDG-célok enyhén szólva utópisztikusak, elég csak arra gondolni, hogy a szegénység megszüntetéséhez több évszázadra visszanyúló, a ma ismert rendszerekbe alapjaiban beépült egyenlőtlenségeket kellene áttörni - ez ilyen rövid idő alatt biztosan nem fog sikerülni. Az azonban az általunk ebben a cikkben megnézett mutatókon is látszik, hogy ennek ellenére az országok tényleges erőfeszítéseket tettek és történtek előrelépések több területen is, így 2030-ra a világ bár tökéletes biztosan nem lesz, az elképzelhető, hogy tényleg élhetőbb jövő elé nézünk.

A nemek közti egyenlőség elérésének szempontjából kiemelkedően fontos lenne az, hogy a foglalkoztatottsági, illetve a bérkülönbség csökkenjen - ideális esetben, hogyha a 2030-ra előirányzott célok megvalósulnának, ezek teljesen el is tűnnének. Magyarországnak ezen a területen még jócskán van hová fejlődnie, hiszen 2010 és 2019 közt jelentősen nőtt a nemek közti foglalkoztatottsági rés, ráadásul folyamatosan emelkedik azoknak a nőknek az aránya is, akik gyermeknevelési- vagy ápolási feladatok miatt esnek ki a munkaerőpiacról.

A fenntartható fejlődéshez elengedhetetlen az is, hogy a kutatás-fejlesztés nagyobb jelentőséget kapjon. Itt 2030-ig az a célkitűzés, hogy legalább egymillióval több embert foglalkoztasson a K+F szektor, valamint a ráfordított költésekben is növekedést várnak el.

A megújuló energiaforrások felhasználásának növelése szintén szerepel a kijelölt célok között, ebben az esetben a világ vezetői nem tűztek ki konkrétan elérendő számokat, a fókusz sokkal inkább arra helyeződött, hogy minél nagyobb ütemben növekedjen a megújulók aránya a hagyományos energiaforrásokhoz képest. Magyarország ebben a tekintetben az erős középmezőnybe tartozik a régióban, így bőven van hová fejlődni, hiszen legalább egy fele-fele arányt jó lenne elérni 2030-ig, különösen annak fényében, hogyha a most készülő paksi beruházás befejeződik és üzembe állnak az új blokkok, az ismételten inkább az atomenergia felé terelheti Magyarországot.

