Hol vannak a koronás fertőzöttek? - Alig akad pozitív teszt

60 801 az akkreditált laboratóriumban vizsgált minták száma - közölte szombat reggel a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK). Ez a szám péntek reggel 58 251 darab volt, tehát 24 óta alatt 2550 új koronavírus-tesztet csináltak Magyarországon. A koronavírus.gov. hu oldalon azt is közölték, hogy a fertőzöttek száma 2383-ról 2443-ra ugrott az elmúlt 24 órában, tehát 60 új fertőzöttet találtak a 2550 teszt segítségével. Ez azt jelenti, hogy a tesztek 2,3 százaléka lett pozitív, 97,7 százalék ellenben negatív lett: vagyis 2491 teszt végződött jó hírrel.

Jelenleg az NNK-n kívül még 7 mikrobiológiai labor van kijelölve a SARS-CoV-2 molekuláris diagnosztika végzésére. A 8 laboratórium szükség esetén napi mintegy 6000 vizsgálatot tud elvégezni. A vizsgálatok végzésébe további 2-3 laboratórium bevonása is tervben van. A járvány ideje alatt eddig április 17-én végezte el a legtöbb tesztet Magyarország, akkor 3101 darabot. A 2443 fertőzött közel fele, 1247 ember Budapesten él, míg mondjuk Békés megyében mindössze 13 fertőzöttet találtak.

Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön beszélt arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat a következő napokban 10 ezer PCR típusú koronavírus tesztet végez el a fővárosi cégeknél és intézményekben. Több mint 20 ezer tesztet szereztek be a napokban. Ebből 10 ezer darab közbeszerzéssel a Kelen Kórház Kft.-től vásárolt IgM/IgG típusú teszt, amelyek felhasználása folyamatos az idősotthonokban és a hajléktalanokat ellátó szervezeteknél. További 10 800 PCR teszt szolgáltatója a Corden International Kft.

Orbán Viktor kormányfő szerint május 4-étől fokozatosan újraindulhat az élet. Lapunk is írt arról, hogy a miniszterelnök szerint a magyar védekezés sikeres volt, a kormányfő annak tudta be, hogy a magyarok nem rezeltek be. Gyorsan megértették és alkalmazkodtak a kialakult helyzethez és betartották a javaslatokat. A május 4-e utáni időszakról még annyit elárult, hogy alapvetően általános szabályokkal kell operálni, ami a különféle korlátozásokat illeti. Nem akarja ugyanis a felelősséget áthárítani másokra, viszont a hétvége pozitív tapasztalatai miatt a lehetőséget sem venné el a polgármesterektől a szigorúbb szabályokat illetően.