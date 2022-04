Horribilis összegért őrzik a Déli Összekötő Vasúti Híd egy elemét

„A Déli Összekötő Vasúti Híd felszerkezetének utóhasznosítási lehetőségeket bemutató összefoglaló tanulmány” című megvalósíthatósági dokumentum nyomán a Déli összekötő vasúti Duna-híd egy medernyílásának elbontott, összességében 65-70 m hosszú szerkezetének ideiglenes tárolása, őrzése és állagának felügyelete vált szükségessé” – áll az Európai Uniós közbeszerzési értesítőben.

Az ideiglenes tárolás költséghatékonyan úgy hajtható végre, hogy az elbontott, nagy méretű, 453 tonna súlyú hídelemet a Duna melletti szárazföldön helyezik el. Az elbontott hídelem ideiglenes tárolásának célja, hogy a Budapest III. kerület, Gróf Esterházy János rakpart és az Óbudai-sziget között létesítendő gyalogos és kerékpáros forgalmat bonyolító, tervezett új híd megvalósításához az elbontott hídelem később felhasználható legyen.

Az ilyen módon történő utóhasznosítás összhangban áll a kortárs városépítészeti és mérnöki szemlélettel, amely a fenntarthatóság érdekében mind nagyobb figyelmet szentel a rendelkezésre álló erőforrások és műszaki adottságok kreatív, gazdaságos használatának – indokolja az értesítő a több, mint 100 milliós pluszköltség felmerülését.

Az elbontott hídelemet tehát egy telephelyre szállítják, ott tárolják és őrzik, majd onnan a beépítés helyszínére kell majd vinni a kivitelezés megfelelő fázisában. Az őrzés miatt zárt kerítést építenek kapuval ellátva, folyamatosan biztonsági őrök jelenlétét igényli, sőt, kamerarendszert is kiépítenek. Havonta ellenőrizik majd a szakemberek a bontott elem állapotát, sőt, bűncselekmény bekövetkezése esetén közre kell működniük a nyomozati eljárásban. (Bár nehéz elképzelni, ki akarná a nem kis súlyú hídelemet meglovasítani).

Az egész pontosan 130,92 millió forintos közbeszerzés egyetlen indulója és nyertese a Dunai Nehézrakodó Kft. Egyébként a 8. leggazdagabb magyar Szíjj László cége, a Duna Aszfalt Zrt. – amely a közbeszerzés elnyerésekor még kft. volt - az Átlátszó írása szerint a Déli Összekötő Vasúti Híd korszerűsítését másfél milliárd forinttal többért végzi el a tervezettnél, azaz az eredeti 34,4 milliárd helyett 36 milliárdért.

A Déli Körvasút hosszú évtizedek óta a legjelentősebb vasúti fejlesztés Budapest területén, célja, hogy a zöld és klímavédő vasúti közlekedés nagyobb szerepet játszhasson a térségben. A Kelenföldi pályaudvartól a Népligetig nő majd a vasút kapacitása, a meglévő kettő mellé harmadik, egyes szakaszokon negyedik vágány épül, továbbá Budán egy, Pesten pedig két új, akadálymentes, korszerű vasútállomás létesül.

"A Déli összekötő vasúti Duna-híd átépítés alatt levő régi hídszerkezetének újabb elemét bontották el, illetve tették szerdán hajóra a kivitelező Duna Aszfalt Út- és Mélyépítő Kft. munkatársai. Így az ötből már csak kettő régi hídelemet szükséges elbontani" – posztolta még február 10-én Vitézy Dávid.

A Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója arról is beszámolt, hogy eközben zajlik Csepelen az új hídelemek gyártása és a tervek szerint ezen a hídon idén szeptemberben megindulhat a vonatforgalom. A Déli összekötő másik két új hídján már jelenleg is közlekednek a vonatok, s az új, a most elbontott elemek helyére kerülő harmadik hídon pedig még idén közlekedhetnek a szerelvények.

Vitézy egyébként már ekkor megemlítette posztjában, hogy az elbontott hídelemek egyikének utóhasznosításával épülhet gyalogos és kerékpáros híd a III. kerületben a Gróf Esterházy rakpart és az Óbudai-sziget között, de ennek külön költségigényéről nem tett említést.