Így jönnek az ingyenmilliók a lakásfelújításra

A miniszter emlékeztetett, hogy januártól a kormány a legalább egy gyermeket nevelő családok felújítási költségeinek felét, maximum hárommillió forintig visszatéríti. 27 százalékról 5 százalékra csökken az új értékesítésű ingatlanok áfája. Azok, akik családi otthonteremtési kedvezménnyel (csok) vesznek új ingatlant, az 5 százalékos áfát is visszaigényelhetik, nem kell illetéket fizetniük azoknak, akik csokkal vásárolnak új vagy használt ingatlant, és tetőtér-beépítéséhez is igényelhető a csok akár teljes összege.

A tb-jogviszony felsőoktatási és munkaviszonyból is származhat, folyamatosnak akkor számít, ha az elmúlt egy évben legfeljebb 30 napra szakították meg. A koronavírus-járvány miatt sokan elvesztették a munkájukat, ezért az utolsó három hónapnál az álláskeresési járadékot is figyelembe veszik.

A lehetőséggel a január elseje után indult felújítások esetén lehet élni. A támogatás az anyagköltségre és a munkadíjra is igénybe vehető, utóbbihoz szerződést kell kötni, emellett pedig mind az anyagköltségről, mind a munkadíjról gyűjteni kell a számlákat, amelyeket a felújítás befejezését követő 60 napon belül kell eljuttatni a Magyar Államkincstárnak (MÁK).

Kevesebbet is lehet kérni, mint 3 millió forint (forrás: újHáz centrum)

