Így oltják majd a tanárokat - részletek az operatív törzstől

Az operatív törzs tájékoztatójának elején Kiss Róbert rendőr alezredes, az ügyeleti központ vezetőhelyettese elmondta, hogy terheléses támadás érte a vakcinaregisztráció információs oldalát, ezért akadozott a weblap elérése a tegnapi nap folyamán. .

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár arról beszélt, hogy zajlik a tanterven kívüli oktatás, az elektromos rendszerek a terhelés ellenére is jól működnek.

Kiemelte, hogy az eredetileg tervezett április 7-én biztosan nem nyitnak újra a közoktatási intézmények, és bár már folyik az előkészítés a majdani nyitáshoz, egyelőre pontos dátum még nem áll rendelkezésre.

Az államtitkár beszélt arról is, hogy a kormány a pedagógusok rendkívüli beoltása mellett döntött, először azt a regisztrált mintegy 82 ezer főt oltják, akik regisztrációja március 24. előtt megtörtént – őket várhatóan telefonos és SMS-úton értesítik a jövő hét elején, oltásuk a tervek szerint még húsvét előtt, az oltópontokon történik majd.

Maruzsa Zoltán végül arra is emlékeztette a pedagógusokat és az iskolai dolgozókat, hogyha eddig nem tették, regisztráljanak március 29-ig azért, hogy a rendkívüli oltási kampány során felvehessék a vakcinát.

Kiss Róbert ezután ismertette a szabálysértési statisztikákat is:

a közterületi maszkviselés hiánya miatt 547,

a tömegközlekedésen a maszkviselés hiánya miatt 29,

míg a boltokban és más intézményekben a maszkviselés hiánya miatt 8 esetben intézkedtek a rendőrök.

A kijárási korlátozások megsértése miatt 321 személy ellen kellett fellépni. Az intézkedés bevezetése óta összesen 54 698 esetben intézkedtek a rendőrök a korlátozások megsértése miatt.

Így alakultak a karanténszámok

Az elmúlt 24 órában 5118 új házi karantént rendeltek el, így összesen 58 667-en vannak jelenleg ilyen korlátozás alatt. Arról Kiss ezúttal nem közölt adatokat, hogy a rendőrség pontosan hány karanténellenőrzést végzett, azt viszont elárulta, hogy az alkalmazáson keresztül 5118-an kommunikálnak a hatósággal.

Forrás (Youtube/M1) Forrás (Youtube/M1)

Müller Cecília: az aktív fertőzöttek száma átlépte a 200 ezer főt

Az országos tisztifőorvos tájékoztatójának elején kiemelte, hogy 200 ezer fő feletti szintre emelkedett az aktív fertőzöttek száma Magyarországon, és folyamatosan nő a kórházban kezelt betegeké is. A járvány elleni legfontosabb eszközként ismételten a védőoltásokat nevezte meg – már több mint 1,8 millió ember kapta meg a vakcinákat. A védőoltásokról szólva egy rosszabb hírt is közölt: az AstraZeneca oltóanyagából a várt 190 ezer dózis helyett a töredéke, 21 ezer adag érkezett be csütörtökön.

Várandós nők és a védőoltás

A vakcinatéma egyik legfontosabb kérdését mindig is a várandós anyák oltásának lehetősége jelentette, az országos tisztifőorvos most ezzel kapcsolatban is hozott néhány információt.

Elmondta, hogy lassan kialakul az a szakmai konszenzus, amelynek alapján olthatják majd a terhes nőket – az ajánlások szerint az mRNS-vakcinákkal lehetnek számukra a megfelelőek (Pfizer, Moderna), de a vektoros vakcinák sem jelentenek veszélyt, csak ezek esetében egyelőre még kevesebb tapasztalat áll rendelkezésre. Müller Cecília ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy minden esetben egyéni mérlegelésre van szükség, és konzultálni kell a szakorvosokkal.

Készítsünk bevásárlólistát, ne tömörüljünk!

Tájékoztatója végén az országos tisztifőorvos azt kérte, hogy a vásárolni indulók készítsenek bevásárlólistát, vegyék igénybe az árucsipeszeket, kerüljék a tömörüléseket, és használják a boltok bejáratánál elérhető kézfertőtlenítőket.

Ejtett pár szót a szabadtéri kiruccanások kapcsán is – a szakember azt javasolja, hogy kirándulni csak kevésbé népszerű helyekre induljunk, és a kültéri maszkviselés legyen állandó.

Az operatív törzs a mai alkalommal nem válaszolt kérdésekre.