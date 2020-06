Itt nézhető élőben a Kormányinfó

Ismét jön Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kormányinfóval, mely visszatérő sajtótájékoztató az alcíme szerint arról szól, hogy mit, miért tesz a kormány. A mai adást a szokottnál korábbra, 9 órára irányozzák, ekkortól érdemes figyelni, de csúszás - mint mindig - most is előfordulhat. Az M1 élő ablaka:

