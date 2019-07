Itt vannak a banki reakciók az MNB tranzakciós kritikáira!

Azzal kapcsolatban kevesebben fejtették ki a véleményüket az Mfor.hu kérésére, hogy tranzakcióik az illeték nélkül is túl drágák lennének. Arra már többen válaszoltak, hogy a 20 ezer forint alatti átutalások után még mindig számítanak-e fel díjat, noha e tételeket már nem terheli tranzakciós illeték.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Fizetési rendszer jelentéséről tartott múlt szerdai sajtótájékoztatón két kritika is elhangzott. Ezeket szembesítettük a hazai kereskedelmi bankokkal, amelyek közül nem mindegyik élt a reagálás lehetőségével. Íme, a kérdések és az azokra adott válaszok.

Egy biztos, nagyobb átláthatóságra lenne szükség Egy biztos, nagyobb átláthatóságra lenne szükség

1. MNB: a hazai kereskedelmi bankok által felszámított tranzakciós díjak nemcsak a tranzakciós illeték miatt magasak, hanem azoktól megtisztítva is, méghozzá nemzetközi szinten.

CIB:

Díjaink – különösen a jelenleg értékesített CIB ECO Számlacsomagok esetében – az online utalások vonatkozásában jelenleg is jóval kedvezőbbek, mint a hazai átlag, valamint a 20 ezer forint feletti utalások esetén sem sokkal magasabbak a tranzakciós illeték jelenlegi mértékénél. Így a tranzakciós illeték esetleges eltörlése esetén e tranzakciók díja várhatóan rendkívül alacsony szintre csökkenhetne a legtöbb számlacsomag esetében.

Gránit:

Lakossági ügyfeleink egyharmada soha, semmilyen tranzakciós díjat nem fizetett az elektronikus forintátutalások után, összeghatártól függetlenül. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a pénzforgalmi díjak összes elemének transzparens összehasonlítása alapján érdemes a banki ajánlatokat összevetni. A Gránit Bank a lakossági ügyfelei részére – a független piaci összehasonlító oldalak szerint is – a legkedvezőbb díjazású számlacsomagokat értékesíti, a jogszabályi változások után is.

MKB:

2004. április 1-je óta nem alkalmazunk a forint elektronikus átutalási megbízások esetén minimum- vagy értékarányos díjat. E tranzakciók kondícióját – ide nem értve a tranzakciós illeték díjrészt – egy piaci szinten igen kedvező fix forint értékben hirdettük meg, a 2019. január 1-jével hatályba lépett, 20 ezer forint alatti illetékmentességgel tehát e tranzakciók esetén kizárólag a fix összeget érvényesítjük. Az árazás teljes körű felülvizsgálatához a lakossági ügyfelek után fizetendő és át nem hárítható, így a bank számára tényleges veszteséget okozó készpénzfelvételhez kapcsolódó tranzakciós illeték díjrész eltörlésére volna szükség – egy átlagos ügyfélnek kevesebb díjat számítunk fel ezen utalások után, mint fizetünk be az Államkincstárnak a két ingyenes készpénzfelvétel kapcsán.

Takarék Csoport:

A jelenlegi árazási struktúra alapján a tranzakciós díjakba a tranzakció egyéb felmerülő költségeit is beépítettük. Ezek többek között a fizetési rendszer költsége, illetve ezen felül üzemeltetési, fejlesztési és operatív költségek, amelyekkel számolni kell egy termék/szolgáltatás életútján. Miután a hazai gyakorlat így alakult ki, a nemzetközileg elterjedt árazással nehéz összehasonlítani a díjszabást, nem biztos, hogy a valós képet fogjuk kapni. Emellett kiemelendő, hogy nemzetközi összehasonlításban a magyarországi ügyfélkör jellemzői, tranzakciós szokásai jelentősen eltérnek a nyugat-európai átlagtól. Általánosságban elmondható, hogy a magyarországi ügyfélkör pénzügyi tudatossága alacsonyabb szinten van, arányaiban jóval kevesebb az aktívan bankoló, tranzaktáló ügyfél, illetve a termékellátottság is alacsonyabb, amely a nyugati bankszektornál ugyancsak magasabb banki költségeket eredményez. A Takarék Csoport esetén kiemelendő, hogy kiemelt figyelmet fordítunk az ügyfelek személyes kiszolgálására, fontosnak tartjuk az egész országot lefedő jelenlétet mind a városokban, mind pedig a kisebb településeken. A fiókok működtetése jelentős költségeket jelent a Takarék Csoport számára.

Mfor-vélemény:

Megjegyzendő, hogy ha a kormány fideszes képviselőkön keresztül nem vonatta volna vissza a Varga Mihály pénzügyminiszternek már az Országgyűlés elé beterjesztett javaslatát, akkor június 1-jétől a 20 ezer forint feletti utalások jelenleg 0,3 százalékos, legfeljebb 6 ezer forintos tranzakciós illetéke is bankszámlánként évi 800 forintra mérséklődött volna.

2. MNB: A 20 ezer forint alatti utalásoknál elvárható, hogy a hazai kereskedelmi bankok eltöröljék a díjat, mivel ezeket az ügyleteket január óta már nem terheli tranzakciós illeték.

CIB:

A tranzakciós illeték csökkenésével egy időben mérsékeltük minden törvény hatálya alá eső tranzakció díját, átadva ezzel a kedvezményt az ügyfelek részére. Például a jelenleg is értékesített CIB ECO számlacsomagokban az online átutalások díja 20 ezer forintig már most is díjmentes.

Gránit:

Az elektronikus forint átutalás költsége a jelenleg értékesített számláink közül az egyik legnépszerűbb „Bajnok Plusz” számlacsomagnál 0 forint. A korábban értékesített, de „élő” számlacsomagjaink mindegyikénél szintén 0 forint e díjtétel. Így értelemszerűen ezekben az esetekben nem lehet tovább csökkenteni a tranzakciós díjakat, mivel a fenti számlacsomagok esetében soha nem is terheltük ezt a költséget a lakossági ügyfeleinkre. A Gránit Bank által a lakossági tranzakciók után a költségvetésbe befizetett összes tranzakciós illetéknek csupán 30 százalékát tesz ki az összes díjtétel, amit az ügyfelek a banknak megfizetnek. Az ügyfeleknek az összes költséget, illetve a szolgáltatások minőségét érdemes figyelembe venni a bankszámla-választás során. A Gránit Bank a lakossági ügyfelei részére – a független piaci összehasonlító oldalak szerint is – a jogszabályi változások után is a legkedvezőbb díjazású számlacsomagokat értékesíti.

MKB:

Elkötelezettek vagyunk a transzparencia és a pénzügyi tudatosság fejlesztése iránt. Üzletpolitikánk szerint a tranzakciós illeték vonatkozásában bekövetkező pozitív változást az ügyfeleink felé is érvényesítjük, a díjcsökkentést a január elsejei változásokkal egyidejűleg is teljes mértékben átengedtük.

Raiffeisen:

A 20 ezer forint alatti lakossági tranzakciók utáni tranzakciós illetéket 2019. január 1-jétől már nem számítjuk fel.

UniCredit:

A törvényi változásból eredő kedvezményeket 2019 januárjától érvényesítjük érintett ügyfeleink számára.

OTP:

2019. január 1-jétől az utalási díjainkat csökkentettük.

Takarék Csoport:

A tranzakciós díj eltörlésén felül a szolgáltatáshoz kapcsolódó önköltségek/banki költségek továbbra is fennállnak. Az utalásokat bonyolító IT-rendszereket folyamatosan fejleszteni kell, illetve karbantartani, ami tetemes költséget ró a bankokra. Fontos megérteni, attól még, hogy egy díjtételt nem kell a banknak megfizetni, vannak működési költségek. A Takarék Csoportnak vannak olyan számlacsomagjai, ahol a 20 ezer forint alatti utalások ingyenesek, ezek olyan termékek, ahol kicsi a ráfordított költség a tranzakció során. Ahol megtehetjük, megkíméljük az ügyfeleket a pluszköltségektől.