Itt vannak a részletek: így szigorít a kormány a koronavírus miatt

A legfrissebb Magyar Közlönyben megjelent szigorításokat hatályba lépésük szerint időrendbe szedtük:

Szeptember 21. – Szigorodnak a maszkviselési szabályok Magyarországon, korábban zárnak a szórakozóhelyek

A kormánydöntés értelmében kötelezően el kell takarni az arcot a tömegközlekedési eszközökön, a boltokban, a plázákban, a színházakban, a mozikban, a könyvtárakban és a múzeumokban is. Szintén szigorodnak az ügyintézésre vonatkozó előírások is, így például az okmányirodákban, a kormányablakokban, a postákon, és más ügyfélfogadási helyiségekben is kötelezővé válik az orrot és a szájat takaró maszk viselése.

A hat éven aluli gyermekek mellett a kórházakban fekvő betegek is mentesülnek a kötelező maszkviselés alól.

Érdekesség, hogy míg a korábban bevezetett előírások csak az arc eltakarását írták elő, a legfrissebb Magyar Közlönyben megjelent rendelet már egyértelműen a maszkviselést teszi kötelezővé:

„…minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak, orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.”

Komolyabb ellenőrzések, a rendőrség bevonásával

Az előírásokat be nem tartókat amellett, hogy figyelmeztetés után távozásra, illetve leszállásra szólíthatják fel, a megjelent rendeletnek köszönhetően már rendőri intézkedés alá is lehet vetni – az előírások megszegése szabálysértésnek minősül majd.

Szigorítások a szórakozóhelyeken

A vendéglátóhelyek és szórakozóhelyek 23 óráig lehetnek nyitva és továbbra is érvényben marad az 500 fős létszámkorlát. A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvény – függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől – abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 főt, és az legfeljebb 23.00 óráig tarthat – áll a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményében.

Október 1. – Iskolai lázmérés, ingyenes influenzaoltás

Müller Cecília országos tisztifőorvos hatáskörébe tartozik majd annak meghatározása, hogy pontosan milyen testhőmérséklet felett nem léphetnek majd be a diákok és a tanárok az iskolákba. Orbán Viktor ma reggeli interjújában arról is beszélt, hogy a felsősök esetében nem jelent problémát az, hogy a szülő nem léphet be az iskola területére, ám a fiatalabb diákoknál ez gondot okozhat, ezért biztosítani kell, hogy a szülő a lázmérési pontig elkísérhesse a gyermekét. Az ehhez szükséges jogi háttér megteremtése is megtörtént a rendeletben:

„Ha a gyermeket, illetve a tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a maszkot visel, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.”

Szintén október elsejétől lesz elérhető az ingyenes influenzaoltás, amely a dokumentum szerint nemcsak 2020-ban, hanem 2021-ben is elérhető lesz térítésmentesen.

Október 3. – Akár 1 millió forintos bírság a létesítményeknek

A rendelet betartatása az üzemeltetők érdekében is áll majd, hiszen abban az esetben, ha nem tesznek a hibás vagy hiányos maszkviselés ellen, akkor több fokozatban szankcionálhatóvá válnak.

A hatóság az első alkalommal figyelmeztetést alkalmaz, második alkalommal 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő bírságot szab ki, harmadik alkalommal az üzletet, illetve a helyiséget legalább 3 napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.