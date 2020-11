Járvány után: így nyerhet a magyar gazdaság hosszú távon

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Ehhez elengedhetetlen, hogy az állami- és a magánszektor vezetői egyaránt a versenyképesség növelését tűzzék ki célul, amely meghatározza majd a következő évek hangsúlyait. A szakember hozzátette: a növekedés alapjának megteremtéséhez ugyanakkor azokat az országon belüli regionális különbségeket is kezelni kell, amelyek a jövedelmek, a termelékenység, az oktatás és az egészségügyi ellátás terén jellemzik az országot.

Ezekben, ahogy a gazdaság többi kiemelt ágazatában is a jelenleginél nagyobb hangsúlyt kell kapnia a versenyképesség javításának, a hatékonyságot célzó beruházásoknak, valamint az innovációnak.

„Megfelelően kidolgozott és jól végrehajtott erőfeszítésekkel repülőrajtot vehet a magyar gazdaság: a digitalizációt és a globális trendeket kihasználva az ország legjobb vállalatai regionális, sőt európai szinten is versenyképes szereplőkké válhatnak” – véli Havas András, a tanulmány társszerzője.

A most megjelent tanulmány megállapítja, hogy 2015 és 2019 között Magyarország gazdasága átlagosan évi 4,1 százalékkal bővült: gyorsabban, mint a cseh és a szlovák versenytársak, sőt, az euróövezet átlagos növekedését is felülmúló módon. Az évtized második felében olyan gazdasági növekedést sikerült elérni, amelynek üteme duplája volt a megelőző öt év dinamikájának. Ezt a lendületet akasztotta meg a pandémia: 2020 második negyedévében 14 százalékos visszaesést láttunk itthon, valamivel nagyobbat, mint más visegrádi országokban.

Az elmúlt években a gazdasági növekedés a foglalkoztatás bővülésének és a termelékenység javulásának volt köszönhető. Az elemzők úgy vélik: a jövőben a digitalizáció, a hatékonyság és versenyképesség központba állításával 2030-ra akár a mai nyugat-európai fejlettség is elérhető közelségbe kerülhet.

A koronavírus-válság utáni évtizedben a magyar gazdaságban jelentős növekedési potenciál van, amelynek eléréséhez egyes hazai vállalatoknak regionálisan, sőt európai szinten is számottevő pozíciókra kell szert tenniük – állítja egy friss elemzés.

