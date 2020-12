Jó sokáig nem hagyjuk leszállni a brit repülőket

Hétfőn jelentették be, hogy december 22-én 0 órától Magyarország megtiltja az Egyesült Királyságból érkező személyforgalmi repülőjáratok leszállását, beleértve az üzleti célú magánrepülőgépekét is. Erről aznap este a Magyar Közlönyben ki is jött a rendelet, mely pontosít, részletez, eszerint

a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága területéről induló menetrendszerű vagy nem menetrendszerű légi személyszállítást végző polgári légijármű Magyarország területén – a veszélybe került légijármű kivételével – nem szállhat le.

A döntést a szigetországban megjelent új koronavírus-mutáció terjedése miatt hozta meg a kormány. Ezzel egy sor európai országhoz csatlakozunk, melyek szintén légireteszt vezettek be a brit gépek ellen - ám a magyar szabályozás a legtartósabb mind közül. Míg az intézkedő országok egy része 48 órás felfüggesztésről döntött, más részük pedig december 31-ig tartja zárva a reptereket a gépek előtt, addig Magyarországon a zár a most megjelent rendelet értelmében 2021. február 8-ig tart, ha időközben nem vonják vissza.

Fontos, hogy ez csak a polgári légiforgalomra vonaktozik, az áruforgalom továbbra is zavartalanul működik.