Jöhet a hétvégi kijárási szigor: megkapták a felhatalmazást a polgármesterek

Csütörtökön meg is jelent a kormányrendelet a polgármesterek plusz jogáról a kijárási korlátozásokra vonatkozóan.

Húsvétkor egyébként több polgármester élt a felkínált lehetőséggel, az elrendelt intézkedések széles skálán mozogtak. Volt, ahol lezárták a népszerű turista célpontokat, máshol a település határában ellenőrizték az arra haladókat és csak a településen lakókat engedték tovább. Székesfehérváron pedig fokozott szigor lépett életbe: kötelező maszkviselés mellett például kutyát sétáltatni is csak 30 percig lehetett a lakóhely 1 kilométeres körzetében, futni is csak egyedül, másoktól 10 méteres távolságot tartva volt lehetőség.

A vonatkozó rendelet a csütörtöki Magyar Közlönyben jelent meg. Ennek értelmében a főpolgármester, a kerületi és települési polgármesterek az általuk közvetlenül irányított területeken szigorúbb szabályokat is alkothatnak a kijárási korlátozásokat illetően. A felhatalmazás a 2020. április 18. (szombat) 00.00 órától 2020. április 19. (vasárnap) 24.00 óráig terjedő időtartamra szól a rendelet alapján.

A kormányülésen az a döntés született szerdán, hogy a húsvéti pozitív tapasztalatokból kiindulva a kormány nem szeretne változtatni a jó gyakorlaton, így a hétvégére is megkapják a jogot a polgármesterek , hogy szigorúbb kijárási korlátozásokat rendeljenek el.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!