Jönnek a részletek a kormány turizmusnak nyújtandó új segítségéről

A két miniszter emellett közösen is utasítást kapott – a gazdaságfejlesztési feladatok finanszírozására 2021-ben szükséges többletforrást, legfeljebb 4,68 milliárd forintot kell előteremteniük.

Varga Mihály pénzügyminiszternek egyrészt 1,48 milliárd forint többletforrást kell találnia, másrészt majd a 2022-es költségvetés tervezésekor is kalkulálnia kell a finanszírozáshoz szükséges forrásokkal.

Palkovics László innovációs és technológiáért felelős miniszternek a Magyar Turisztikai Ügynökség és a KAVOSZ bevonásával kell kidolgoznia a a Széchenyi Turisztikai Kártya Program részletes feltételrendszerét, valamint az Európai Bizottságnak is jelentenie kell a programot

A program kidolgozásának kapcsán több miniszter is feladatot kapott:

