Karácsony Gergely: csak az a kérdés, melyik évben megy csődbe Budapest

Karácsony Gergely szólt arról is, hogy "végtelenül igazságtalan" és az európai jogszabályokba ütköző lenne, ha a kormány csak magánál tartaná azt az egymilliárd eurós támogatást, amelyet az Európai Unió a járvány okozta egészségügyi és társadalmi krízis kezelésére ad. A főpolgármester kiemelte: Orbán Viktor miniszterelnöknek a tavalyi önkormányzati választások utáni, a fővárosi beruházások és fejlesztések érvényben maradásáról tett kijelentéseihez képest az "állami kukaholding" továbbra is 3,6 milliárd forinttal tartozik a Fővárosi Közterület-fenntartónak.

Úgy folytatta: szintén képviselni fogja, hogy a közösségi közlekedés jegybevétel-kiesését kompenzálja a kormány a járvány idején, "idén és feltehetően jövőre is" . A kormány "a szolidaritási hozzájárulásnak nevezett önkormányzati adó" összegét négyszeresére emeli, mindezt egy olyan időszakban, amikor járvány miatt a közösségi közlekedés jegybevételei drámai mértékben visszaestek - jegyezte meg, arra is kitérve, hogy a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) 20 és 30 milliárd forint közé teszi a bevételkiesést. A főpolgármester közölte: a kormány 2021-től megszüntetné a kültéri plakáthelyekre kivethető építményadót, ezt a javaslatot "sem városarculati, sem pedig az igazságos közteherviselés szempontjából" nem tudják támogatni.

Karácsony Gergely elmondta: a szerdai egyeztetésen ezért azt az álláspontot képviseli majd, hogy a kormány vonja vissza a gépjárműadó önkormányzatoknál maradó részének elvonását, kompromisszumos javaslata szerint annak összege továbbra is maradjon az önkormányzatoknál, de "címkézett forrásként" azt csak útfelújításra lehessen használni.

