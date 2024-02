Kárpátaljáról és Orbán Viktorról is beszélt Putyin - ígért valamit?

Megjelent Tucker Carlson Vlagyimir Putyin elnökkel készült, már felvételének körülményei miatt is nagy port felvert interjúja. A kétórás beszélgetésben szó esett Orbán Viktorról, illetve Kárpátaljáról is.

Az interjú elején Putyin egy tőle már megszokott, hosszú, zavaros, a 8. századig visszamenő történelmi áttekintéssel indított, kitérve arra is, hogy a szerinte mesterségesen létrehozott Ukrajna területeket kapott Romániától és Magyarországtól is.

Erre reagálva Carlson megkérdezte, hogy akkor joga van-e visszavenni Magyarországnak Kárpátalját, és mondta-e Orbán Viktornak, hogy megkaphatja Ukrajna egy részét.

„Soha. Soha nem mondtam neki. Egyetlen egyszer sem. Még csak nem is beszélgettünk erről. De azt biztosan tudom, hogy az ott élő magyarok vissza akartak jutni a történelmi országukhoz”

- válaszolta az orosz elnök.

Putyin természetesen beszélt a NATO felelősségéről az ukrajnai konfliktusban, és kijelentette, hogy a harmadik világháborúval való fenyegetéssel csak meg akarják félemlíteni vezetőik a nyugati polgárokat, Oroszországot ugyanis nem érdekli Lettország vagy Lengyelország, tehát nem fog NATO-országok ellen fordulni, ha sikerülne legyőznie Ukrajnát.

Újra megvádolta Putyint az Egyesült Államokat azzal, hogy felrobbantotta az Északi Áramlatot, és azt állította, a háború elején Zelenszkij nyugati befolyásra nem kötött békét. A békéhez vezető útról kijelentette:

„„Ha valóban abba akarja hagyni a harcot, abba kell hagynia a fegyverszállítást.”

Szerinte a nyugati segítség beszüntetésével "hetek alatt" vége lenne a háborúnak. Beszélt arról is, hogy továbbra is folyamatos a kommunikáció Oroszország és az USA között, de azt is kimondta, hogy az ukrajnai „különleges katonai művelet” még nem érte el minden célját, például a „nácimentesítést” sem.

Carlson csupán egyszer, az Oroszországban fogva tartott amerikai újságíró kapcsán kérdezett bele keményebben az orosz elnök mondandójába, egyébként nagyjából ellenvetés nélkül hallgatta végig Putyin válaszait.

A teljes interjút itt lehet megnézni.