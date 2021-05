Kiürült a Balaton-csomag: 1,5 milliárdért eladta az állam a siófoki hotelt is saját stranddal

Sikeres volt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. árverése, ahol 1,5 milliárd forintért vitte el egy egyelőre ismeretlen licitáló az állami tulajdonban lévő Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) által eladásra meghirdetett siófoki Hotel Mólót - derül ki az MNV aukciós oldaláról. Licitálni április 29-től lehetett és múlt péntek este járt le a határidő.

Minden eladó a Balatonnál Fotó: MTI Minden eladó a Balatonnál Fotó: MTI

Sokáig úgy nézett ki, hogy senkinek nem kell az ingatlan, de az utolsó pillanatokban befutott egy ajánlat a kikiáltási áron, ami 1,5 milliárd forint volt. Ez már a második kísérlet volt a siófoki szálloda eladására, de az őszi forduló nem járt sikerrel. Ezzel az eladással lezárult a Balatoni-csomag kiárusítása, hiszen a Bahart korábban sikeresen eladta a balatonboglári Sellő kempinget és a balatonszemesi Hattyú kempinget is 1-1 milliárd forintért, így összesen mintegy 3,5 milliárd forintot kerestek.

Jó vásár lehet valakinek a Hotel Móló, hiszen egyrészt remek helyen található, másrészt az állapota is teljesen rendben van.

A Hotel Móló*** Siófok egyik legszebb részén, közvetlenül a vízparton, a vitorláskikötő szomszédságában található. A szálloda 37 darab kétágyas, zuhanyzós, +1 főre pótágyazható szobával várja a kedves vendégeket. Minden szoba erkélyes, kilátással a Balatonra vagy a parkolóra, TV-vel, ingyenes WiFi szolgáltatással, hűtőszekrénnyel és hajszárítóval felszerelt. A kellemes pihenést szolgálja a szálloda saját strandja (vízmélység 180 cm), egy kültéri gyerekmedence, a drink bár és a közeli wellness centrum

- szól a hotel bemutatkozása.

Ebből is látszik és az árverési hirdetményből is kiderült, hogy a hotel üzemel - a koronavírus-járvány miatt bezárt és május 28-án nyit -, az ingatlan bérlőjének pedig 2025. december 31-ig érvényes szerződése van. A szálloda a Service 4 You Kft. szállodái közé tartozik. A cég többségi tulajdonosa Boldizsár Zoltán. Szerte az országban vannak szállodáik Hévíztől Tiszafüredig. A siófoki Móló hotelt a honlapja szerint az SH-Üzemeltető Kft. üzemelteti, ebben a cégben kisebbségi tulajdonos a Wallis Asset Managament Zrt., amely a milliárdos üzletember Veres Tibor érdekeltsége.

Még két érdekesség derült ki az árverési hirdetményből. Az egyik szerint a siófoki önkormányzatnak és a magyar államnak is elővásárlási joga van az ingatlanra. Hasonló helyzet volt a balatonboglári és a balatonszemesi kemping eladásánál is, de az önkormányzatok tőke hiányában nem éltek a lehetőséggel.

A másik érdekesség pedig egy igazi kuriózum:

A 2018. május 04. napján kelt bérleti szerződés átruházása és módosítása elnevezésű irat alapján az ingatlan bérlője jogosult volt pályázni a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció, „szállodafejlesztés – Balaton kiemelt turisztikaifejlesztési térségben” pályázatán a Hotel Móló felújítása érdekében. A pályázat nem nyert

- derül ki a dokumentumból.

Ez azért érdekes, mert az elmúlt két évben csak olyan szállodákról, panziókról lehetett írni-olvasni, amelyek a Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelete alá tartozó Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által a Kisfaludy-program részeként meghirdetett milliárdos pályázatain nyertek. Ezek szerint azonban az MTÜ az akkor még a balatoni önkormányzatok tulajdonában lévő Bahart érdekeltségébe tartozó - általa kiadott - Móló hotel fejlesztésére nem adott vissza nem térítendő állami támogatást.

Az állam pedig 2019-ben került a Bahart tulajdonosai közé, majd 2019. augusztusban egy 6,6 milliárd forintos tőkeemeléssel elérte, hogy többségbe kerüljön, így a tóparti tulajdonos önkormányzatok érdemben már nem tudnak beleszólni a társaság működésébe. A hajózási társaság a koronavírus-járványra hivatkozva pedig úgy döntött: eladja több balatoni ingatlanát. Most meglett az 1,5 milliárd forintos vevő, akinek kiléte egyelőre nem ismert, de a Bahart eddig mindig elárulta a nyertest, amint aláírták a szerződéseket.

Lapunk írta meg, hogy a balatonszemesi Hattyú kemping vevője a Nagygyörgy Tibor által tulajdonolt Biggeorge Property Zrt. érdekkörébe tartozó ingatlanbefektetési alap. Nagygyörgy Tibor leginkább az Otthon Centrum cégcsoport tulajdonosaként ismert. Szintén lapunk írta meg, hogy a balatonboglári kempinget a kecskeméti Terebezd Trade Kft. szerezte meg az MNV árverésén. A cég mögött a milliárdos forgalmú, kecskeméti Horváth Építőmester Zrt. áll.

Nehéz megítélni, hogy az 1,5 milliárd forintos vételár a szálloda esetében olcsó vagy drága, de mivel Siófok parti része évek óta a legdrágább a tónál, a Móló hotel pedig konkrétan a kikötőnél van, ennél drágább ingatlant vélhetően nehéz lenne találni a Balatonnál. Az ötszintes hotel 3224 négyzetméteres, míg az 1106 négyzetméteres vízparti telek a hotel strandjaként funkcionál. Ha pedig egy balatonszemesi kemping kerül egymilliárd forintba, ehhez viszonyítva egy Siófok szívében, az Aranypart tövében található jó állapotú szállodáért kifizetett 1,5 milliárd forint nem tűnik soknak.