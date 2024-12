Magyar Péter válthatja le Orbán Viktort – de mi lesz azután?

Klasszis Klubunk immár az ötödik évébe lépve 2025-ben is folytatódik. Első vendégünk január 9-én, csütörtökön Dr. Kaáli Nagy Géza ismert szülész-nőgyógyász, a hazai lombikbébik atyja lesz.

Rajtuk kívül Rékassy Balázs orvos és egészségügyi szakmenedzserrel a mindannyiunkat érintő ágazat legégetőbb problémáit jártuk körül, míg a Budapesti Corvinus Egyetemről tavaly októberben rendkívüli felmondással elbocsátott oktató, Ádám Zoltán a folyamatban lévő ügyéről számolt be.

Az eleinte havonta egyszer, aztán 2023 tavaszától már kétszer a Covid miatt Zoom-on megrendezett beszélgetések mellett tavaly márciustól a Klasszis Klub keretében már személyesen is sor kerül panelbeszélgetésekre, több fő részvételével.

Immár negyedik évén van túl lapcsoportunk, a Klasszis Média 2021 januárjában elindított adása, a Klasszis Klub, amelyben egy órán át beszélgetünk a hazai közélet neves személyiségeivel, közgazdászokkal, politológusokkal, elemzőkkel, kutatókkal, politikusokkal, volt és jelenlegi miniszterekkel, jegybankelnökökkel. Az élő adás során azonban nemcsak mi, hanem olvasóink is tehetnek fel kérdéseket, melyeket szerkesztett formában szembesítünk vendégeinkkel.

Ez volt a lapcsoportunk Klasszis Klubjában 2024-ben rendezett beszélgetések középpontjában, ahol – az utóbbi évekhez hasonlóan – ezúttal is a hazai közélet számos neves személyisége volt a vendégünk.

