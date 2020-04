Koronavírus: 83-mal nőtt az azonosított fertőzöttek száma

Hétfő reggelre 2583 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 8 idős krónikus beteg. Ezzel 280 főre emelkedett az elhunytak száma, 498-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. 931 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 52-en vannak lélegeztetőgépen - közölte a Koronavírus Sajtóközpont.

A fertőzöttek 10,8 százaléka hunyt el a koronavírus következtében, ez a halálozási ráta rendkívül kirívó a térségben. Jellemzően 1-5 százalék között alakul más országokban ez az arányszám.

Fotó: Pixabay Fotó: Pixabay

Megyei lebontást nézve a közép-magyarországi régió a legfertőzöttebb:

Budapesten 1286,

Pest megyében 352,

Fejér megyében 263,

Komárom-Esztergom megyében pedig 87 azonosított fertőzött van, ezek a legmagasabb számok az egész országban.

Az elmúlt 24 órában több megyében is megugrott a diagnosztizált fertőzöttek száma: Komárom-Esztergom megyében 15, Zalában 17, Fejér megyében pedig 12 új fertőzött lett.

A csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat. Különösen kérjük a budapestieket, hogy tartsák be a korlátozásokat, mert a fővárosban van a legtöbb fertőzött.

Ahogy az eddigi elhunytak adataiból is látszik, a koronavírus az idősekre a legveszélyesebb, ezért nyomatékosan kérjük az időseket, hogy maradjanak otthon, és a bevásárláshoz kérjék hozzátartozóik vagy az önkormányzat segítségét. Az idősotthonok ellenőrzése zajlik, az intézmények vezetőit és a fenntartókat kérjük a járványügyi intézkedések fokozott és folyamatos végrehajtására.