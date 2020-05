Koronavírus: a kis cégek 60 százaléka leállt a hiteltörlesztéssel

Összesen 2000 milliárd forint hitelállomány került be a moratóriumba.

A vidéki óvodák, bölcsődék mai megnyitásáról azt mondta, hogy az intézmények felkészültek a gyermekek fogadására, de ha nem viszik be a kicsiket a szülők, azt igazolt hiányzásnak tekintik.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Ezek alapján az év végéig 2000 milliárd forint maradhat a hiteladósoknál, ami a GDP mintegy 4,5 százaléka - közölte Tállai András. Aki felhívta a figyelmet, hogy a moratórium választása az év végéig szól, tehát ha időközben visszavonják a veszélyhelyzetet ( amire akár a következő hetekben sor kerülhet ), az sem befolyásolja a határidőt, sőt, a későbbiekben is lehet választani a törlesztés felfüggesztését. A cégeknél, a lakosságnál maradó összeg az álláshelyek megőrzését segíti, valamint a fogyasztás bővülését szolgálja - tette hozzá az államtitkár.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!