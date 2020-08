Koronavírus: az amerikai elnökválasztás hozhatja el a vakcinát

Donald Trump újraválasztása múlhat azon, hogy novemberig átmegy-e minden vizsgálaton a koronavírus elleni védőoltás. A magyar kormányban is van, aki így látja.

Ebben a helyzetben érthető, hogy az elnöki adminisztráció mindent elkövet annak érdekében, hogy mihamarabb elkészüljön egy klínikailag bizonyított vakcina , lehetőleg még az amerikai választás előtt. Trump - nem alaptalan - reményei szerint ezzel hirtelen meg tudna ugorni a népszerűsége, egyben a többi ország felé is egy erős üzenet lenne, hogy elsőként az Egyesült Államok közreműködésével lehetett előállni egy hatékony védőoltással. A jelek szerint ezt a tényezőt a magyar kormány egyes tagjai is a komolyan mérlegelendők között veszik figyelembe.

Trump támogatottságát nagymértékben erodálta a járvány, amely a WHO szerint eddig több mint 781 ezer halálos áldozatot követelt az Egyesült Államokban . Több államban kritikus állapotok uralkodtak az egészségügyi intézményekben, az intenzív ellátáshoz szűkösen álltak rendelkezésre az erőforrások, eszközök. Ilyen erejű próbatétel elé még semmi nem állította hazáján belül az amerikai társadalmat: a betegség terjedése, a halálozási számok komoly pánikot szültek.

Mindezek alapján a miniszter azt reméli, hogy nem évekről, hanem hónapokról van szó, amikorra lehet ellenanyag, de hozzátette, hogy erre a kérdésre senki nem tud felelősségteljes, pontos választ adni. Hasonlóan látja Orbán Viktor miniszterelnök is, aki a Kossuth Rádiónak pénteken azt mondta, hogy ma már a világ közelebb van a vakcina felfedezéséhez, jó remény van arra, hogy valamilyen védelmet nyújtó vakcina tömegesen is elérhető lesz, ezért Magyarország minden irányban kinyújtotta a csápjait, ahogy tette azt tavasszal.

Gulyás Gergely felhívta a figyelmet, hogy minden más, a vakcina bevezethetőségére vonatkozó állítás csak spekuláció. Mindazonáltal be tudott azonosítani olyan sarokpontokat, amelyek a vakcina előállítására hatással lehetnek.

"Ezeknek komolyan akkor örülhetünk, amikor egy nagy gyógyszergyártó cég jelzi, hogy elkezdett gyártani, és orvosi visszaigazolása is van annak, hogy mellékhatással nem járó, a szükséges kísérleti fázisokon átesett ellenanyag van" - mondta a miniszter.

A miniszter megemlítette, hogy több készítmény esetében is a harmadik fáziban tart a tesztelés, ilyen jellegű bejelentést tett az Egyesült Államok a közelmúltban. Továbbá az oroszok is tudatták, hogy elkészültek egy vakcinával.

