Koronavírus: ebbe a két kórházba kerülnek az új, súlyos betegek

Kitértek arra is, hogy abban az esetben, ha egy valamely kórházban fekvő igazolt koronavírusos beteg állapota súlyosra fordul, de a beteg még szállítható, és a kórház a beteg érdekében indokoltnak látja, hogy a kezelés folytatása a fenti kiemelt kórházakba történjen, akkor kérheti a beteg átszállítását. Az átszállítás előtt a kórházaknak telefonon szigorúan egyeztetniük kell a két fővárosi intézménnyel. Ha a kórház ezt nem tartja indokoltnak és helyben szeretné folytatni a kezelést, akkor természetesen nem kell elszállítani a beteget a budapesti két kiemelt kórház egyikébe sem.

A most életbe lépő beutalási rend szerint az újonnan igazolt, eddig az otthonukban elkülönített betegeket, akiknek állapota otthonukban annyira kritikussá válik, hogy kórházi kezelést igényelnek és szállítható állapotban vannak, a Dél-pesti Centrumkórházba (Szent László kórházba) és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe szállítják.

A járvány kezdetén is a Dél-pesti Centrumkórház (Szent László kórház) és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet látta el elsőként a koronavírusos betegeket, majd a megbetegedések számának növelésével országszerte több kórház is bekapcsolódott az ellátásba. Jelenleg 35 kórházban ápolnak koronavírusos beteget szerte az országban.

Más kórházak is kérhetik a szállítást

