Közpénzből tuningolják magukat a magyar ingatlanos mogulok

Napokon belül újabb 10 milliárd forintnyi, 10 éves futamidejű kötvényt bocsát ki a KÉSZ Csoport a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Növekedési Kötvényprogramjának (NKP) keretében. Az építőipari és ingatlanfejlesztő óriás és a kötvény is megkapta a szükséges BB stabil hitelminősítést. Ezzel tovább nőhet a cég által felhasználható pénzhalom, idén márciusban ugyanis már sikerült lebonyolítani egy 20 milliárd forintos tranzakciót.

A hitelminősítő kiemelte, hogy a vállalatcsoport árbevétele és eredményessége is jelentősen javult a 2020-as évben és ezt támasztják alá 2021-es féléves gazdálkodási beszámolói is, valamit pozitívan értékeli a 2022-re és 2023-ra látható már leszerződött munkák magas arányát is. Nem meglepő módon az előzetes tájékoztatóban jelezték: az új forrást is az építőipari kapacitások bővítésére és hatékonyságnövelésre, valamint az egyre terjedelmesebb ingatlanfejlesztési portfólió további erősítésére kívánják költeni.

Ennél is nagyobbat kaszál Orbán Viktor egyik kedvenc ingatlanos vállalkozója, Balázs Attila és az általa vezetett Bayer Construct Zrt. A napokban 10 százalékos túljegyzéssel zárult a kötvénykibocsátása, amiben 29,62 milliárd forintot gyűjtött be 3,92 százalékos éves fix hozammal. Forgóeszközök kiváltására és új beruházásokra szeretnék költeni a pénzt. Lesz is hová fejlődni, a társaság szinte az összes ingatlanos alpiacon ott van. Más NER-es ingatlanos céghez hasonlóan erősen nyomul a Balatonnál, Budapesten több lakóparkot épít és nevéhez fűződik az új zuglói városközpontba tervezett pláza és szolgáltató központ projektje is. Építőipari üzemet is épített, részben kormányzati támogatásokkal.

Nagy lendületben van a közvetve magyar többségi tulajdonba került Globe Trade Center (GTC) is, amelyet az év közepén a Fitch Ratings a BBB- befektetői kategóriába helyezett stabil előrejelzéssel.