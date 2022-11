Különleges dologra kérik a Forma-1-es világbajnokot (videóval)

Az ukrán Nobel-békedíjas Olekszandra Matvicsuk videoüzenetét vetítették ki a Red Bull Forma-1-es versenyközpont London melletti épületére, amelyben Max Verstappen világbajnok pilótát arra kérik, hogy befolyásával vegye rá a Red Bullt, hogy vonuljon ki Oroszországból.

A videóüzenetben ez áll, amelyre a The Guardian is felhívja a figyelmet:

"Ez az üzenet Max Verstappennek és a Red Bull összes sportolójának szól. A nevem Olekszandra Matvicsuk, ukrán emberi jogi aktivista vagyok és az Állampolgári Jogok Központjának vezetője. Tudom, hogy egy Forma-1-es versenyautót vezetni veszélyes, de emberek milliói számára is nagyon veszélyes Ukrajnában lenni. Kijevben vagyok, és más ukrán városokhoz hasonlóan minket is folyamatosan lőnek az orosz rakéták.

Max, Ön a Red Bull vezető márka nagykövete. Legyen szíves k érdezze meg tőlük, hogy miért kapható még mindig a Red Bull Oroszországban, miközben oly sok globális márka kivonult? Miért segít a Red Bull továbbra is Oroszországnak a háború finanszírozásában? Szeretném az Ön támogatását kérni, hogy meggyőzzem a Red Bullt, abba kell hagyniuk az oroszországi üzletelést. Hiszem, hogy a Red Bullnak maga mögött kell hagynia az orosz pénzt, de az embereket nem.

I do believe that western companies must abandon Russian money, but not people. This is a message to Max Verstappen and all Red Bull athletes. #StandWithUkraine https://t.co/XdC1ZEysUh