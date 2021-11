Kunetz Zsombor: a Covid miatt leállt a Honvéd Kórház stroke ellátása

Az, hogy egy-egy kórház egy-egy osztálya rövidebb-hosszabb időre leáll, azt megszoktuk. Ebben a helyzetben sem az a különleges, hogy leállt egy alapvető szolgáltatást nyújtó osztály felvétele, hanem az, hogy miért.

Egy napra leállt a Honvédkórház neurológiai osztály sürgősségi ellátása, így stroke ellátás is, és a betegfelvétel is. Mégpedig azért, mert a Neurológiai Osztályon a fekvőbetegeknél halmozottan észleltek COVID-19 megbetegedést - írja Kunetz Zsombor legfrissebb Facebook-bejegyzésében.

Azt is írja, hogy a stroke egy olyan megbetegedés, amely - bizonyos esetekben - az időben elvégzett kezelés hatására akár maradványtünetek nélkül is gyógyítható. Az időben elvégzett kezelés a tünetek kialakulásától számított 3 és fél óra. A legtöbbször ennyi ideje van betegnek arra (néha bizonyos esetekben valamivel több), hogy megkapja azt az ellátást, amely után jó eséllyel teljesen felépülhet.

Ellenkező esetben marad a hosszú rehabilitáció, nem ritkán az addigi aktív életet felváltó ágyhoz kötöttség. Annak a betegnek, aki egyébként pont belefért volna az időablakba ez utóbbi a realitás.

hirdetés Így bármi miatt is áll le egy ilyen szolgáltatás az potenciálisan életveszélyes, vagy maradandó károsodást okozó helyzetet teremt.

Kunetz felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a lakosság teljesen be lenne oltva, úgy a COVID betegek kórházi terhelése is lényegesen csökkenne, egyrészt a terjedés sebességét is csökkenti az oltás, másrészt a fertőzés kimenetelét és a kórházi felvételek számát is.

Ezért minden olyan megnyilatkozás, amely a kötelező COVID oltásokkal szemben foglal állást, az a fenti életveszélyes helyzet bekövetkeztét segíti elő - teszi hozzá az egészségügyi szakértő.