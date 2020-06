Lázár János gondban lehet: csökkenő bevétel és profit az államosított ménesbirtokon

A két precíziós állattenyésztési feltételeket biztosító istállóban összesen 880 tejelő szarvasmarhát tudnak majd elhelyezni a vízágyas kialakítású pihenőtérben, a fejést pedig robotok végzik. Az új rendszert a szarvasmarháknak is meg kell tanulniuk, így várhatóan nyárra lesz teljes a létszám az új helyen. A technológiaváltás miatt mintegy 60-70 egyeddel csökken az állomány a jelenlegihez képest, ám a hozam növekedése, az ahhoz szükséges inputanyagok mennyiségének, illetve a költségek csökkenése miatt a termelés és az eredmény növekedésére számítanak - olvasható a ménesbirtok februári hírei között. Kérdés, hogy a koronavírus-járvány miként módosította ezeket a terveket.

Ez sok éves negatív rekord, hiszen 2016-ban még 6,8 milliárd forint volt az árbevétel, ellenben amióta állami kézben van a ménesbirtok, folyamatosan esik a forgalom: a 2018-as 5,6 milliárd forintról sikerült most kicsivel 5 milliárd forint alá kerülni. Magyarázat persze van.

