Légi luxusszálloda, avagy yacht a levegőben

A luxusrepülőgép legfeljebb tizenkét utas szállítására alkalmas, és ugyanazokat a kényelmi lehetőségeket kínálja, mint egy ötcsillagos szálloda. Fantázianeve szuperyacht for the sky, és nemrégiben mutatták be a Dubai Airshow-n. Az egyedi jellemzők közé tartozik a légi diszkó, az üvegpadló és az erkély, amely le- és felszálláskor az aszfalt felett négy méteres magasságban egyedülálló panorámát nyújt a repülőtérre és környékére az utasoknak.

A méregdrága gép közepén található többfunkciós társalgó a falakba és mennyezetbe beépített vetítőrendszerrel rendelkezik, amely egy gombnyomással megváltoztathatja a környezetet, a hangulatot vagy akár az idő érzékünket: virtuális nappali vagy éjszakai égboltot, különféle építészeteket vagy animált víz alatti világot mutat, kívánság szerint. Egy gombnyomással éjszakai szórakozóhellyé varázsolható, "plafonját" színes forgó, villogó diszkógömbök teszik különlegessé.

A közös nappaliból az utasok saját hálószobájukba mehetnek pihenni, ezek a helyiségek a repülőgép hátuljában helyezkednek el. A légitársaság szerint a magánfülkéknek ugyanolyan komforttal kell rendelkezniük, mint egy ötcsillagos szálloda esetében.

A további fedélzeti szolgáltatások közé tartozik az irodahelyiség, a bár és étterem, a konferenciatermek, valamint a gyógyfürdő és a fitneszrészleg.

Ha fel akarja vinni autóját, azzal sincs gond – minden jármű az alsó szinten parkol, az autók tetejére a fedélzet üvegpadlóján akár rá is lehet pillantani.

Sokak számára a látványos erkély a legszokatlanabb, hiszen az ilyen tartozék egy repülőgépen nem mindennapi. Körülbelül négy méteres magasságban a leszállópálya felett egyedülálló kilátás nyílik a repülőtérre és környékére. Az erkély akár koktélparti helyszínének is alkalmas.

Ha erre igény van, a pilóta, illetve az általa vezérelt szerkezet kinyitja az Airbus A330-as főfedélzetén található raktérajtót, lehajtja a több méterrel meghosszabbítható platformot, ahol kényelmes ülések és megterített asztalkák várják az utasokat.

Az exkluzív szolgáltatásokkal bíró jármű természetesen egy szűk réteg számára készült. A gép legfeljebb tizenkét – feltehetően milliárdos – vendéget tud fogadni, de igény esetén a belső berendezés változtatható, így akár 47 utas is elfér, a Daily Mail szerint.

"A VIP világ gyorsan növekvő célcsoportja számára most először hoztunk létre egy repülő platformot" – nyilatkozta Wieland Timm, a Lufthansa Technik értékesítési vezetője a lapnak. A jachtokkal ellentétben az Explorer lehetővé teszi az utasok számára, hogy néhány órán belül a Föld másik felére utazzanak, miközben pihennek, elegáns flőte üvegpohárból pezsgőznek vagy akár üzletet kötnek okostelefonjuk, vagy laptopjuk segítségével.

A kiválasztottaknak szóló repülőgép fogalma nem új: olyannyira, hogy már - 1936-ban ! – léteztek olyan gépek, amelyek fedélzetén nagy, fehér damasztabroszos asztaloknál luxus, pezsgős vacsorákat szolgált fel a légi séf, egyben mixer, a vendégeknek, akik a korabeli fotó alapján be sem voltak kötve – ! – üléseikbe. Persze akkor a légi utazás eleve VIP-szolgáltatás volt, nagyon kevesen tudták megfizetni, és akik meg is tudták volna, azok közül sokan féltek felszállni. Némileg okkal, hiszen az akkori gépek biztonsága a mainál sokkal inkább függött a pilóta figyelmétől, tudásától, éberségétől.

Az 1936-os Pesti Hírlap szerint „az edzett légi utas nyugodtan olvas, kártyázik, rádiót hallgat vagy számol útközben… Az utasok étkezési idő alatt teljesen megfeledkeznek arról, hogy repülőpépen vannak: mintha a berlini Adlonban, a párizsi Claridge-ben vagy a pesti Ritzben fogyasztanák el villásreggelijüket.”

Egy ismerős hasonlatot hoz még fel a repülés előnyeit ecsetelendő az akkori cikk szerzője: „Óbudáról később jut el az ember a Beszkárt-kocsik segítségével Kőbányára, mint repülőgéppel Bécsbe.”.

Ami ma sem változott…