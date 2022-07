Lépett a Shell: hétfőtől átmenetileg öt benzinkútját is bezárja

A történelmi magasságokba emelkedett hazai kereslet, ugyanakkor a régiós üzemanyagpiacon az utóbbi évekhez képest számottevően kevesebb mennyiségű alapanyagkészlet kettőssége komoly kihívások elé állítja az energiaipari vállalatokat. A Shell Hungary Zrt. elsődleges célja ügyfeleinek biztonságos üzemanyag-ellátása, kiszolgálva a lakossági vásárlókat, valamint az ország és a gazdaság működését biztosító vállalati partnereket.

Az ügyfelek és a munkavállalók érdekeit szem előtt tartva a vállalat a mindennapok mobilitásának biztosítása érdekében működését optimalizáló intézkedéseket léptet életbe 2022. augusztus 1 -jétől.

Az optimálisabb hálózati működés és a hatékonyabb munkaerő-gazdálkodás érdekében az alábbi öt töltőállomásának üzemeltetését időszakosan szünetelteti a Shell.

1089 Budapest Kálvária tér

1112 Budapest Hetényi u. 3.

2370 Dabas Pesti út (július 29-től ideiglenes üzemszünet)

8000 Székesfehérvár Balatoni út

8500 Pápa Celli utca 6.

A vásárlók 5-10 kilométeren (Dabas esetén 30 kilométeren) belül találnak másik Shell-állomást, így a vállalat üzemanyagát választók ellátása folyamatosan megoldott. Ez az intézkedés egyben segítséget jelent a munkaerőhiánnyal küzdő Shell-töltőállomáshálózatnak, mivel a tervezett újranyitásig a munkatársak más, nyitva tartó állomásokon folytatják a munkavégzést.

Tesztjelleggel – az idén februárban nyitott mosonmagyaróvári kamionos állomás mintájára – egy debreceni, illetve egy mosonmagyaróvári töltőállomás kiszolgálását a Shell szerződött vállalati partnerei igényeire szabva alakítja át 2022. augusztus 3. napjától.

A Mosonmagyaróvár Gabonarakpart 6., valamint a Debrecen Balmazújvárosi út 5. címeken található állomások új működési rendjének bevezetésére a szerződött partneri vásárlók eddig is jelentősen nagyobb arányára való tekintettel hozta meg a vállalat ezt a döntést. Az átalakítástól kiszámíthatóbb üzemanyag -disztribúciót, a szerződéses partnerek igényeihez jobban illeszkedő kiszolgálást, rövidebb fizetéssel töltött időt, valamint hatékonyabb munkaerő -allokációt vár a vállalat.

Az állomásokat az euroShell kártyával rendelkező ügyfelek tudják igénybe venni. Az euroShell kártyával nem rendelkezők számára mindez nem jelent jelentős változást, ellátásukat az adott városon belüli másik Shell töltőállomás biztosítja. A Shell, az autósok partnereként fókuszál speciális elvárásaikra, folyamatos kutatás -fejlesztési tevékenységének eredményeként magas innovációs értékű és minden időben egyenletes minőségű üzemanyagot ajánl számukra.

A vállalat kínálatában a Shell FuelSave benzin és dízel üzemanyagok hatósági áras termékként érhetők el a magyar forgalmi engedéllyel rendelkezők számára. A prémium termékek között pedig a legmagasabb, 100 oktánszámú Shell V -Power Racing, illetve a megváltozott összetételű Shell V -Power Diesel üzemanyagok vásárolhatók meg piaci áron.

A Shell Hungary Zrt. meggyőződése, hogy fenti intézkedések a jelenlegi piaci körülmények között elősegítik az ellátásbiztonság fenntartását. Így a hatósági áras üzemanyagok árusítása mellett a Shell prémium termékeket tankoló vevők továbbra is be tudják szerezni a megszokott, kedvenc, kitűnő minőségű üzemanyagokat. Az üzleti partnerek megbízható, stabil ellátása révén a fogyasztókat közvetetten, a kereskedelem, illetve a gazdaság szereplőit pedig közvetlenül szolgálja ki a vállalat. Azokat a vásárlókat pedig, akik a töltőállomásokra útközben kávézni, néhány finom falatot fogyasztani vagy éppen egy gyors hétközbeni bevásárlást elvégezni térnek be, továbbra is a Shell-től jól megszokott magas színvonalú kiszolgálással várják. Mindezek mellett kiemelt fontosságú, hogy a vállalat megvédje a munkatársak, valamint az állomási dolgozók munkahelyét.

A Shell Hungary Zrt. köszönetet mond vásárlói türelméért és megértéséért, valamint munkatársainak, illetve a töltőállomásokon dolgozóknak a rendkívüli helyzetben tanúsított odaadó munkájukért és kitartásukért.