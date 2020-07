Levélkihordás helyett marad a stadionépítés - Fizetésképtelenek Mészáros Lőrinc eszéki kollégái

Fizetésképtelenség miatt felszámolják a Magyar Posta riválisának indult, de hat éve folyamatosan veszteséges City Mail Hungary Kft.-t, pedig a cég tulajdonosai Mészáros Lőrinc eszéki focicsapatának vezetőségében is felbukkannak - vettük észre az Opten cégadatbázisban. A mai napig egyedül ennek a cégnek engedélyezte még 2015-ben az állami vállalaton kívül a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH), hogy tömegesen kézbesítsen leveleket (például banki, közüzemi számlákat), a hatóság nyilvántartásában pedig a felszámolás ellenére továbbra is úgy szerepel a City Mail Kft., mint működő és aktív szolgáltató.

Pedig igazán nagy nevek kapcsolhatók a társasághoz: többségi tulajdonosa a horvát Ivan Mestrovic, aki Mészáros Lőrinc nagyvállalkozó eszéki labdarúgócsapatának, az NK Osijeknek a volt elnöke, jelenleg pedig az épülő új eszéki stadion építését koordinálja. Szintén tulajdonos a postai cégben Sakalj (Szakály) Ferenc, aki éppen akkor lett az NK Osijek új elnöke, amikor június 29-én hivatalosan is elrendelte a bíróság az eredetileg dubaji hátterű City Mail Hungary felszámolását.

A felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelmet januárban nyújtották be és a bíróság fizetésképtelenség miatt rendelte ki a céghez a Neptunus felszámoló Kft.-t. Azt eddig is lehetett tudni, hogy valami nem stimmel. A City Mail Kft. 2013 óta összesen már mintegy 300 millió forint veszteséget termelt, ebből 91,5 millió forint 2018-ban jött össze. A társaság tavaly május 29-i taggyűlésének jegyzőkönyve szerint mindez már a tulajdonosokat is aggasztotta.

A társaság negatív saját tőkéje azonnali figyelmet és megoldást igényel, másképpen a társaság nem felel meg a hatályos tőkekövetelményeknek. Mestrovic úr elmondja, hogy csak két megoldást lát arra, hogy a saját tőke újra pozitív legyen. A tagok vagy végrehajtanak egy üzletrész arányos tőkeemelést, vagy pedig ő (Ivan Mestrovic) eléri, hogy a társaság legnagyobb hitelezője, az AM Consulfid SA, amely felé a társaság aktuális tartozása kamattal együtt meghaladja a 900 ezer eurót (mintegy 290 millió forint), egyoldalúan elengedje a tartozást vagy annak egy részét - szerepel a taggyűlési jegyzőkönyvben.

A legnagyobb hitelező tehát egy Luganóban székelő, pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó svájci cég volt. A postai kaland tehát egyelőre nem áll jól, ellenben az eszéki stadion szépen épül. Mészáros Lőrinc 2016 februárjában vásárolta be magát az eszéki fociklubba és 2018 tavaszán jelentették be, hogy új, 12 ezer fő befogadására alkalmas stadion épül. A focicsapat honlapján elérhető képek tanúsága szerint június végén Mészáros Lőrinc és Ivan Mestrovic együtt tekintették meg az építkezést.

Pedig a postai kaland is szépen indult. Az NMHH 2015. szeptemberben jelentette be, hogy jóváhagyta a City Mail Hungary Kft. engedélykérelmét az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatások nyújtására, mert a cég megfelelt valamennyi jogszabályi követelménynek. A szolgáltató szeptember 1-jén kezdte meg a tényleges szolgáltatási tevékenységét Budapesten. Sokáig azt lehetett hinni, hogy a 2013-as postai liberalizáció után a Magyar Posta egyetlen lehetséges konkurense lesz.

A szolgáltató egyedi szerződéskötés alapján olyan gazdálkodó szervezet számára vállalja a közönséges levélküldemények felvételét, továbbítását és a címzettek számára a kézbesítését, amely éves szinten legalább 20 ezer darab levélküldemény feladását rendeli meg. Ez alapján a nem könyvelt küldeményeket nagy tömegben feladó szervezetek (pl.: bankok, közüzemi szolgáltatók) leveleit a jövőben nem csak a Magyar Posta Zrt.-én, hanem az engedély alapján működő City Mail kézbesítőjén keresztül is megkaphatják a fogyasztók - írta még 2015-ben az NMHH.

Egy angyalföldi címre bejegyzett cég teljesen elérhetetlen volt az évek alatt, így azt sem lehet tudni, hogy hány darab levelet kézbesítettek. Mindenesetre Budapest utcáin nem lehetett találkozni a cég postásaival, legutóbbi beszámolójuk szerint nem foglalkoztattak túl sok embert, mindössze 2-2 szellemi, illetve fizikai dolgozójuk akadt. Így valódi versenytársa aligha volt az állami Magyar Postának, ahol a láthatatlan rivális felszámolása nélkül is bőven akad elég gond.

Szombaton például tüntettek is a postások, mert általános bérfejlesztést követelnek. A postások többsége ugyanis hónapról hónapra él és a garantált szakmai bérminimumhoz közeli fizetést kap, ami 140 ezer forintot jelent. Hétfőn ugyan folytatódnak a tárgyalások, de a Magyar Nemzetnek adott interjúban Schamschula György vezérigazgató sokadszorra is elmondta, hogy szerinte uniós szabály miatt nem emelhet bért a Magyar Posta.

A helyzet egyelőre tehát az, hogy a magyar állam sem tud tagállami hatáskörben segíteni, a veszteségesen működő vállalatnak pedig nincsen anyagi lehetősége a bérfejlesztésre - mondta a vezérigazgató.

Az uniós szabályozás szerint az állam 15 millió eurónál magasabb összeget nem juttathat állami vállalatnak, ennél nagyobb összeg kifizetése már tiltott állami támogatásnak minősülne, ami hátrányos lenne a többi piaci szereplőnek. Hiszen például Mészáros Lőrinc eszéki kollégáinak is biztosan jól jött volna egy kis állami támogatás, de a City Mail sem kapott.