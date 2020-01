Lex Dézsi: félembert kapnak a győriek

Öt napja Győr megválasztotta új polgármesterét, Dr. Dézsi Csaba Andrást, aki jelenleg is a Győri Petz Aladár Kórház osztályvezető főorvosa. Sőt, az is fog maradni, hiszen a botrányba keveredett Borkai Zsolt lemondása miatt újra kiírt polgármesterválasztás előtt konkrét ígéretet kapott a Fidesztől arra, hogy sikere esetén is megtarthatja pácienseit azzal, hogy megmarad kórházi pozíciója. Ehhez mindössze törvényt kell módosítaniuk, abban viszont van már győri tapasztalatuk, emlékezhetnek a Lex Borkaira (lásd alább keretes írásunkat).

Dr. Dézsi Csaba András. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Kíváncsiak voltunk Dr. László Imre, Újbuda polgármesterének véleményére ezzel kapcsolatban, hiszen tavaly októberi megválasztása előtt 10 évig volt a budapesti Szent Imre Kórház igazgatója. Arra a kérdésünkre, hogy igaz-e a hír, miszerint valóban törvényt módosítanak Dr. Dézsi miatt, azt válaszolta, hogy meg tudja erősíteni, valóban stabilan uralja magát az elképzelés, hiszen a győri kolléga úgy ment bele az újra kiírt polgármesterválasztásba, hogy ígéretet kapott: nem kell feladnia gyakorló orvosi praxisát.

„Pro és kontra lehet sok mindent mondani, hogy egy értékes ember miért szálljon ki a betegellátásból, ha szüksége van az embereknek rá. Rögtön itt lehet a sarkos, de őszinte válasz, hogy nem kell kivonódnia, de akkor nem kell polgármesteri feladatokat bevállalnia. Kicsit árnyaltabban fogalmazva sem túlságosan jó a lenyomata ennek a történetnek, hiszen sokan tudják és látják, hogy manapság egy önkormányzatot vezetni nem a relax és a felfrissülés biztos módja és helye”.

Az elmúlt bő három hónap tapasztalatával a háta mögött Dr. László Imre azt mondja, hihetetlen a polgármesteri székben a mindennapos pörgés, tennivaló és koncentrálás, ezért, ha tisztességesen akar valaki dolgozni – és győri kollégájáról sem tételezi fel az ellenkezőjét –, akkor estére bizony igen, el lehet fáradni. Itt merülhetnek fel a jogos kételyek, hogy fáradtan, lemerült koncentrálóképességgel hogyan fogja tudni magát maximálisan adni a betegeknek?

Erre egyszerű példát hoz: a skandinávoknál megszavaztatták a betegeket, hogy egy orvos hány pácienst fogadhasson maximum a rendelési ideje alatt. Az emberek huszonnégy főre szavaztak, azzal indokolva, hogy joguk van ahhoz, hogy egy kipihent, koncentrálóképessége teljes birtokában lévő orvos foglalkozzon a problémáikkal.

Dr. László Imre. Fotó: Újbuda.hu Dr. László Imre. Fotó: Újbuda.hu

„Akárhogy nézem, ez a dolog ebben a kettősségben sérülni fog. Ez a se kint, se bent tipikus esete, amikor se az egyik, se a másik helyen nem fognak teljes embert kapni” – mondja a polgármester.

Arra a felvetésünkre, hogy ha a tavaly októberi önkormányzati választásokon lett volna lehetősége azon morfondírozni, hogy megválasztásakor továbbra is szívesen igazgatta volna-e a kórházat, a válasza kategorikus nem.

„Még házon belül, egy kórházigazgató sem teheti meg, ha tisztességesen akar eljárni, hogy egyidejűleg gyógyítson és osztályt is vezessen, nemhogy még egy önkormányzat élén is eljárjon. Ha megszületik a Lex Dézsi, olyan felemás megoldás lesz, amely előbb-utóbb gondokat és problémákat fog szülni. Féltem Győr lakosságát és féltem a betegeket is, mert félembert kap majd mind a két fél.”