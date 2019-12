Maffianisztikus arccal kívánt boldog karácsonyt Lázár János

A volt csúcsminiszter amúgy eléggé érzi a Facebookot, de ez most kicsit ijesztő lett.

Szép gesztusról tudósít friss, facebookos videójában Lázár János: a Fidesz egykori csúcsminisztere arról számol be, hogy 23-án este "polgármester barátaival" felkerestek több sokgyermekes családot a választókerületében, és megajándékozták őket. Minderről azonban sikerült elég ijesztő arccal beszélnie, mint azt a kedves vágóképeket követő közeli képen látni:

Lázár a hódmezővásárhelyi városi karácsonyfa előtt adja elő monológját, a fa azonban alig látszik, és szinte nem is tudatosul a nézőben a jelenléte, ahogy az addig egészen ünnepi hangulat is megfagy kicsit, amikor nagyon közelről kezd el beszélni hozzánk a delejező, komor arcú, feketébe öltözött politikus. A végére azért belefért egy mosoly is, mégse érezzük már úgy, hogy fegyvert tartanak a fejünkhöz.