Sok minden már be van árazva – jól járhat az Orbán-kormány Plenkovic győzelmével

Valószínűleg a jövőben is egy jobbközép kormánykoalíció irányítja majd Horvátországot, miután a választók vasárnap bizalmat szavaztak Andrej Plenkovic miniszterelnök pártjának. A Privátbankár.hu-nak nyilatkozó Balkán-szakértő szerint voltak ugyan súrlódások az Orbán- és a Plenkovic-kormány között, de ezek már „be vannak árazva”, ezért a kapcsolatok bővülése várható.

Felmerült az is, hogy Magyarország megvásárolná a horvát LNG-terminál 25 százalékát. Ebben sem várható gyors előrelépés. Az LNG-terminálok megépítését leginkább az amerikaiak szorgalmazzák például a Három Tenger együttműködésen keresztül, hogy piacot teremtsenek az amerikai palagáznak, ami azonban egyelőre jóval drágább, mint az orosz gáz. Felmerülhet még a fiumei (rijekai) kikötő használata, de sajnos ennek a kikötőnek sokkal rosszabbak a paraméterei, mint a szlovéniai Koperben lévőnek.

A horvátok által felkért Lazard befektetési tanácsadó bank már el is készítette előzetes jelentését a tervezett üzletről. A végleges jelentés erre a hónapra várható.

Ami a gazdaságot illeti, a már most is szerteágazó együttműködés tovább bővülhet Varga Szilveszter szerint.

Bízom abban, hogy a kormányalakítást követően új lendületet kap a magyar-horvát kapcsolatok folytatására irányuló együttműködésünk. (...) Meggyőződésem, hogy kormányaink szoros együttműködése hatékonyabbá teszi a koronavírus-járvány elleni védekezésünket, és a gazdaságaink újraindításához is segítségül szolgál

Horvátország egyébként is nagyban függ a szomszédjaitól, hiszen a horvát gazdaság húzóerejének számító turizmus a közép-európai térségből érkező látogatókra alapozhat leginkább

Emlékeztetett arra, hogy a két kormánypárt ugyanahhoz a politikai családhoz, az Európai Néppárthoz tartozik (bár a Fidesz tagsága továbbra is fel van függesztve – a szerk.), ha pedig a korábbi budapesti nagykövet, Gordan Grlic-Radman marad a külügyminiszter, akkor még szorosabb kapcsolatokra van kilátás.

A választások eredménye megnyugtató lehet a horvát-magyar kapcsolatok szempontjából, egy baloldali győzelem esetén ugyanis elmérgesedhetett volna a viszony. Nem zökkenőmentes ugyan az együttműködés, főleg a Hernádi Zsolt elleni bírósági eljárás tükrében vagy éppen a Sátoraljaújhelyen nemrég felállított trianoni emlékmű miatt. De ez már be van árazva

Az elmúlt hetekben azonban ismét növekedett a diagnosztizált fertőzések száma, ami kemény kihívások elé állíthatja a régi-új kormányt. Úgy kellene ugyanis meggátolnia a vírus második hullámát, hogy nem zárja be ismét az országot, és legalább takaréklángon tartja a gazdaság szempontjából kulcsfontosságú turizmust.

Horvátországban eddig mindössze 3220 fertőzöttet diagnosztizáltak; a halálos áldozatok száma 110, az egymillió lakosra jutó halálesetek száma pedig 27,6. Összehasonlításul: Romániában 90,8, Ausztriában 79,9, Magyarországon 60,3, Szlovéniában 53,5, Szerbiában pedig 45,4 ez a mutató a Financial Times adatbázisa szerint .

A Vecernji List horvát napilap szerint Plenkovic modern, kereszténydemokrata párttá alakította át a HDZ-t, amely a jobboldali szavazók mellett a centristák és a liberálisok számára is vonzóvá vált.

Marko Milic kormányszóvivő hétfőn már azt is bejelentette , hogy Andrej Plenkovic miniszterelnököt, a HDZ vezetőjét az eddigi koalíciós partner, a liberális Horvát Néppárt mellett a Reformisták és a kisebbségi képviselők is támogatásukról biztosították az előzetes koalíciós tárgyalásokon.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!