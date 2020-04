Már biztos, hogy lesz érettségi május 4-én

Magyarországon a koronavírus-fertőzöttség mértékét tekintve vannak komoly területi különbségek, a további védekezésben óvatosan, lassan, és a védelmi intézkedések jó részének fenntartásával lehet haladni - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter az InfoRádió Aréna című keddi adásában.

Gulyás Gergely kifejtette: most egész Európa, sőt az Egyesült Államok is abban a helyzetben van, hogy a szigorú járványügyi intézkedések után elkezdhet gondolkodni arról, hogy merre van a kiút. Egyelőre azt lehet mondani, hogy azok az intézkedések, amelyeket márciusban bevezettek, többnyire beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, hiszen Magyarország - néhány közép-európai országgal együtt - kifejezetten jól áll abban az összehasonlításban, amely azt mutatja, melyik országban milyen mértékben terjedt el a járvány - vélekedett. Hozzátette: a halottak számát tekintve is Magyarország a kevésbé érintett országok közé tartozik.

Gulyás azt mondta, ez is esélyt ad arra, hogy megpróbálják lassan, óvatosan, szigorú menetrend szerint újraindítani az életet. A konkrét intézkedésekről a kormány szerdán dönt.

Az idei költségvetésnek a járványügyi védekezéshez szükséges módosítása megtörtént, folytatta, a jövő évi büdzsét pedig május 19-éig nyújtják be az Országgyűlés elé és június 30-éig el tudják fogadni. Éppen a bizonytalanságok miatt fontos, és nincs is alapvető indok arra, hogy eltérjenek az eddigi szokástól, amely szerint nyáron fogadják el a költségvetést. Gulyás szerint soha olyan nagy tartalékkal nem terveztek költségvetést, mint éppen idén, és ez most nagy segítség volt.

Elmondta azt is, hogy a multinacionális üzletláncokat érintő különadó a védekezés után is megmarad, mert a szándék mindig is az volt, hogy ez az adó legyen, csak volt egy uniós vita róla, de már nincs jogi akadálya a visszavezetésnek. A bankokat idén kérték arra, hogy járuljanak hozzá a központi költségvetéshez, és ez az önkormányzatokra is igaz a gépjárműadó erejéig, ezek az intézkedések az idei évre vonatkoznak.

A miniszter megerősítette, hogy az érettségi május 4-én biztosan elindul, ehhez minden feltétel adott.