Már csak ez kellett: húsz százalékkal drágulhatnak az élelmiszerek a világban a háború miatt

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (angolul Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) frissen kiadott jelentése az orosz-ukrán háború lehetséges hatásait igyekezett felmérni. Mint a szervezet kiemelte, jelenleg bizonytalanság övezi az orosz exportot, míg Ukrajnában az sem biztos, hogy egy elhúzódó konfliktus esetén el tudják-e vetni, illetve le tudják-e aratni a vetést az országban.

A két ország nagyon fontos szerepet tölt be a világ élelmiszertermelésében, elsősorban a gabona terén: Oroszország a világ legnagyobb, míg Ukrajna az ötödik legnagyobb búzaexportőre, együttesen a világon termelt árpa 19, a búza 14, a kukorica 4 százalékát állítják elő, a globális gabonaexport több mint harmadát biztosítják.

A számításaik szerint az élelmiszerárak a világban 8 és 20 százalék közötti szinten fognak emelkedni a háború hatására, és ez tovább súlyosbíthatja a világ legtöbb országában történelmi magasságokban járó infláció okozta hatásokat is.

A FAO elnöke, Qu Dongyu szerint:

"A mezőgazdasági tevékenységek várható zavarai e két nagy exportőr esetében komolyan növelhetik világszerte az élelmiszerekhez való hozzáférés bizonytalanságát."

Hozzátette, közel 50 olyan, közte számos igen szegény, ország van, amely búzaimportjának több mint 30 százalékát Oroszországból és Ukrajnából vásárolja, ezek különösen sérülékenyek lehetnek a mostani helyzetben.