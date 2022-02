Marad kormányon Orbán Viktor, vagy nyer az ellenzék? S mi lesz az eredmény Hódmezővásárhelyen? Lázár János lesz a Klasszis Klub következő vendége

Már két hónap sincs hátra az országgyűlési választásokig. Április 3-án járulunk a szavazóurnákhoz, s úgy tűnik, ezúttal szorosabb eredmény várható, mint az előző két, 2014-es és 2018-as voksolásnál, amikor a Fidesz és a KDNP koalíciója kétharmados többséget szerzett.

Lázár János többek között Márki-Zay Péterrel is megküzd. Fotó: Bánkuti András Lázár János többek között Márki-Zay Péterrel is megküzd. Fotó: Bánkuti András

Lázár János a harmadik, 2014-2018 között regnáló Orbán-kormányban kiemelkedően fontos szerepet kapott, ő volt a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Mi több, 2015-2017 között Magyarország 3. legbefolyásosabb miniszterének számított. 2018-at követően a közvetlen kormányzati munkától eltávolodott, ám így is ott maradt a „tűz közelében”: miniszterelnöki biztos lett, emellett több projekt – köztük a Hódmezővásárhely-Szeged tram-train megépítéséért, valamint a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős – kormánybiztosa.

A mostani választásokon pedig a Fidesz színeiben a hódmezővásárhelyi és makói régió képviselői helyéért indul, többek között nem mással, mint az egységes ellenzék miniszterelnök-jelöltével, Márki-Zay Péterrel szemben.

Így mindenképpen érdekes lehet Lázár János véleménye arról, milyen eredményre számít a választásokon, elképzelhetőnek tartja az egyesült ellenzék győzelmét, a kormányváltást? S ha nyer a Fidesz, meglehet a kétharmad? Ha pedig nem, akkor az más típusú kormányzást igényelhet? Végül, de nem utolsósorban: vállalna-e szerepet az ötödik Orbán-kormányban?

Ezek mellett fontos gazdasági kérdéseket is felteszünk Lázár Jánosnak, miszerint egyetért-e a kormány piaci folyamatokba beavatkozó lépéseivel (kamatstop, élelmiszerár-stop, benzinár-stop), megfelelőnek tartja-e a forint árfolyamát, miközben olyan „örökzöld” témák is terítékre kerülnek, mint hogy milyen teendők vannak az egészségügyben és az oktatásban. S persze nem maradhat ki az agrárgazdaság sem, már csak azért sem, mert Lázár Jánosnak e tekintetben markáns a véleménye: szerinte a Fidesznek vissza kell találnia a vidékhez, a vidéki emberekhez. Hogy mit ért ezalatt, a Klasszis Klubban ezt is megtudakoljuk.

A közvetítésre itt lehet regisztrálni.

