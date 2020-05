Még idén menjen nyugdíjba, aki jövőre 13. havi nyugdíjat akar kapni

Azt is rögzítik a javaslatban, hogy a 13. havi nyugdíj - valamint az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott 13. havi ellátás - a szociális ellátások tekintetében nem minősül jövedelemnek, a nyugdíjprémiumhoz hasonlóan. Arról külön kell rendelkezni, hogy a 13. havi ellátás mentes legyen az szja alól, ez is megtörténik a javaslatban.

A javaslat rendelkezik arról is, hogy a 13. havi nyugdíj visszavezetése ütemezetten történjen , vagyis a teljes összeg negyedét fizetik ki 2021-ben, felét 2022-ben, háromnegyedét 2023-ban, majd az egész összeget 2024-ben.

