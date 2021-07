Megérkezett a szerdai korona-adat: 4 elhunyt az elmúlt 24 órában

A beoltottak száma 5 605 713 fő, közülük 5 405 781 fő már a második oltását is megkapta. 74 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 809 362 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 4 beteg, így az elhunytak száma 30 025 fő. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 746 981 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 32 356 főre csökkent.

70 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen. Magyarország a teljes átoltottságot tekintve továbbra is az elsők között van az Európai Unióban, így járványügyi szempontból hazánk az egyik legbiztonságosabb ország. A delta vírusmutáns azonban több európai országban erősen terjed, ezért az Operatív Törzs azt kéri, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.

Az Operatív Törzs Európában elsőként teszi lehetővé a harmadik oltást mindenkinek, augusztus 1-től. A harmadik oltás az új, agresszív vírusmutánsok megjelenése miatt indokolt, az erről szóló eljárásrendet az egészségügyi szakmai szervezetek dolgozták ki.

A szakmai ajánlás elsősorban az időseknek, krónikus betegségben szenvedőknek, legyengült immunrendszerű betegeknek ajánlja a harmadik oltás felvételét. Továbbá az átoltottság növelése érdekében a még be nem oltott időseket, személyesen is fel fogják keresni a háziorvosok, orvostanhallgatók segítségével. Az oltás beadása megtörténhet a háziorvosi rendelőben vagy az idős otthonában is. A járvány ellen nem a bezárások és a korlátozások jelentenek megoldást, hanem az oltás.

Kapcsolódó cikk Kiderült, kit milyen vakcinával lehet harmadikként beoltani Müller Cecília háziorvosoknak kiküldött leveléből derült ki, harmadikként kit milyen vakcinával lehet beoltani.

Az érvényes regisztrációval rendelkezők – köztük az érvényesen regisztrált Magyarországon élő külföldiek és külhoni magyar állampolgárok is - automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az oltásra. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető. Bővebben: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/folyamatosan-nyitva-van-az-online-idopontfoglalo