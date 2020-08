Megint kezd felpörögni a járvány Spanyolországban

A dél-európai ország tavasszal Európa egyik legszigorúbb karanténját vezette be, április végétől azonban fokozatosan lazított a korlátozó intézkedéseken, és megnyitotta kapuit az európai turisták jelentős része előtt.

A járvány ismételt terjedésének megakadályozására számos tartomány szigorításokat vezetett be, például részleges karantén alá helyezett egyes körzeteket, illetve korlátozza az éjszakai életet.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!