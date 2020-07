Mi történt Csongrád-Csanádban? Az új koronások több mint felét adja a megye

Emlékeztetőül: a külföldi az országokat három - piros, sárga, zöld - kategóriába sorolták. A sárgával és pirossal jelölt országokból való beutazás esetén, a határon belépőket szúrópróbaszerűen (közúton és repülőtéren is) egészségügyileg szűrik, testhőmérsékletmérést végeznek náluk és kérdőívet kell kitölteniük, valamint hatósági házi karantént rendelnek el náluk a korábban megszokott módon. A határellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat a rendőrség végzi. A hatósági házi karanténra kijelölt személy köteles otthonában maradni 14 napig és tünetek esetén háziorvosát értesíteni. Amennyiben valaki mentesülni szeretne a hatósági házi karantén alól, akkor PCR-tesztet végeztethet el, sárga jelölésű ország esetén már 1 db negatív, piros jelölésű ország esetén 2 db negatív PCR-teszt esetén oldható fel a karantén.

Továbbra is érvényben van a járványügyi készültség, és szerdán életbe léptek a beutazási korlátozások, amelyek célja, hogy megakadályozzuk a fertőzés külföldről történő behurcolását és a járvány magyarországi fellángolását - emlékeztet a koronavirus.gov.hu. Csak akkor van esély arra, hogy az életünket korlátozó intézkedések újbóli bevezetését elkerüljük, ha a vírust a határokon kívül tartjuk.

